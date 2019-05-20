Маленький Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра

Fiat Uno, после того как над ней потрудилась группа специалистов, превратилась в гоночную модель

Современные тюнеры не знают слова «невозможно»: немного фантазии и упорства воплотят в жизнь даже самый смелый тюнинг-проект. Так, миниатюрный хэтчбек Fiat Uno становится настоящим гоночным болидом.

Кто бы мог подумать, что итальянский мини-хэтч Fiat Uno когда-нибудь сможет стать звездой драг-рейсинга. Популярная модель превратилась в гоночную после того, как над ней потрудилась целая группа специалистов. Первое, что сделали мастера, – оснастили будущего «чемпиона» подходящим мотором. Им стал четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом от Lancia Delta с рабочим объемом 1,6 литра и небывалой для Uno мощностью в 600 лошадиных сил.

При этом, по задумке разработчиков, весь крутящий момент приняли на себя передние колеса. Именно они получили огромные покрышки. Напомним, чаще всего большие колеса ставят на заднюю ось дрэгстеров.

На прошедших недавно гонках в рамках «Wide Open Spring National 2019» «заряженный» Fiat Uno стал обладателем лучшего результата в заезде на четверть мили – 9,4 секунды. Зафиксированная максимальная скорость авто на этом участке достигала отметки 258 км/ч.

А тем временем автоэксперты, назвали автомобили, идеально подходящие для стритрейсинга.