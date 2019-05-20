Маленький Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра

Современные тюнеры не знают слова «невозможно»: немного фантазии и упорства воплотят в жизнь даже самый смелый тюнинг-проект. Так, миниатюрный хэтчбек Fiat Uno становится настоящим гоночным болидом.
Кто бы мог подумать, что итальянский мини-хэтч Fiat Uno когда-нибудь сможет стать звездой драг-рейсинга. Популярная модель превратилась в гоночную после того, как над ней потрудилась целая группа специалистов. Первое, что сделали мастера, – оснастили будущего «чемпиона» подходящим мотором. Им стал четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом от Lancia Delta с рабочим объемом 1,6 литра и небывалой для Uno мощностью в 600 лошадиных сил.
На прошедших недавно гонках в рамках «Wide Open Spring National 2019» «заряженный» Fiat Uno стал обладателем лучшего результата в заезде на четверть мили – 9,4 секунды. Зафиксированная максимальная скорость авто на этом участке достигала отметки 258 км/ч.
C 2014 года www.amsrus.ru