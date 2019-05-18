Eclipse Cross получил премию Автомобиль года в России

Mitsubishi Eclipse Cross стал победителем национальной премии “Автомобиль года в России -2019” в номинации “Компактный внедорожник”

Состоялась церемония вручения национальной премии «Автомобиль года в России – 2019». В этом году торжество проводилось в Известия Холл на Тверской.

Победителем в одной из самых высоко конкурентных номинациях «Компактный внедорожник» стал Mitsubishi Eclipse Cross. Mitsubishi Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» со всеми преимуществами класса SUV. Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает бескомпромиссную управляемость и в городе, и за его пределами.

«Mitsubishi Eclipse Cross уже был удостоен множества наград по всему миру. Но для меня самое главное, что он стал Автомобилем года именно здесь, в России. Eclipse Cross самая яркая звезда в нашем модельном ряду SUV. Автомобиль с богатым наследием, сотнями преимуществ и просто очень привлекательный», – отметил Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ, Республиках Беларусь и Казахстан.

Голосование проходило с 1 января по 14 апреля, принять в нем участие мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона. Голоса за своих фаворитов отдали более миллиона человек, причем, по статистике, большинство из них — мужчины: 84 % против 16 % в процентном соотношении. В среднем возраст участников колеблется от 25 до 44 лет.

«Автомобиль года в России» — уникальный в своем роде автомобильный исследовательский проект, крупнейший в России и самый масштабный по охвату участников в мире. Победа каждого автомобиля в этом конкурсе — это реальное мнение реальных людей, вот почему его результаты так ценятся автомобильными брендами, а статус победителя высоко котируется на рынке.