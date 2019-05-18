Двойная победа Toyota в премии «Автомобиль года в России – 2019»

Двойная победа Toyota в премии «Автомобиль года в России – 2019»
Май 18 22:08 2019

Автомобили Toyota завоевали золото сразу в двух номинациях ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России – 2019».

Toyota Camry стала лучшим седаном в номинации «Бизнес-класс» с результатом 24,3% голосов, опередив серьезных конкурентов премиум сегмента. Благодаря сочетанию высокого качества и непревзойденного комфорта для водителя и пассажиров седан является многолетним бестселлером на российском рынке. С выходом нового поколения в 2018 году, построенного на глобальной архитектуре TNGA, модель получила беспрецедентно азартную управляемость, новый динамичный дизайн и превосходное техническое оснащение.

Toyota Camry

Кроссовер Toyota RAV4 набрал максимальное количество голосов в специальной номинации «Легенда Auto.ru», учрежденной в рамках премии авторитетным порталом Auto.ru. За победу в этой номинации боролись 16 моделей, которые продаются в России более 20 лет и завоевали особую популярность среди российских автолюбителей. По итогам голосования совокупно по всем поколениям модели победителем стал Toyota RAV 4.

Toyota RAV 4

В тройку лидеров в различных номинациях вошли также Toyota C-HR, RAV4, Camry, Land Cruiser Prado, Hilux и Alphard.
Toyota также является действующим лидером проекта «Рейтинги Авто Года» – ежегодного исследования, которое определяет предпочтения российских автомобилистов в четырех различных сегментах. По итогам 2018 года внедорожник Toyota Land Cruiser Prado возглавляет рейтинг «Надежные автомобили», а еще 7 моделей Toyota входят в ТОП-10 четырех категорий рейтинга.

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«Автомобиль года в России – 2019»Toyotatoyota camryToyota RAV 4АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ
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AMSRUS
AMSRUS

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