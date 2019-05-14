Hyundai Motor стала партнером корейского павильона на 58-й Венецианской биеннале

Компания Hyundai Motor Company становится главным спонсором корейского павильона на Веницианском биеннале уже в третий раз

Hyundai Motor Company выступает главным спонсором корейского павильона на Венецианской биеннале с 2015 года. В этом году компания снова приняла участие в фестивале современного искусства и культуры, представляя программу, посвященную исследованию актуальных вопросов современности и истории Восточной Азии через гендерную критику и рефлексию.

58-ая Международная художественная выставка, Венецианская биеннале, куратором которой является Ральф Ругофф (Ralph Rugoff), пройдет с 11 мая по 24 ноября под девизом: «Чтоб вам жить в эпоху перемен». В этом году в фестивале примут участие художники и покровители искусств из 90 стран, а на главной экспозиции будут представлены работы 79 художников со всего света.

Международная художественная выставка в Венеции, которую иногда называют «Олимпиадой художественного мира», проходит раз в два года (по нечетным годам) и считается важнейшим мировым событием в мире искусства, где участвуют художники из разных уголков планеты и действуют национальные павильоны разных стран, рассказывающие о творчестве своих художников.

«Эта выставка должна подчеркнуть идею о том, что главным смыслом художественной работы является не объект, а диалог: между художником и его творением, между художественной работой и аудиторией и, наконец, между разными группами людей, — заявил Ругофф, также занимающий пост директора Hayward Gallery в Лондоне. — В конечном счете, биеннале 2019 ставит перед собой цель показать, что самая важная составляющая выставки не в том, что показывается зрителю, а в том, как аудитория, получив новую энергию и расширенный кругозор, применяет полученный опыт и впечатления в дальнейшем во взаимодействии с реальностью. Выставка должна открывать людям глаза на ранее не рассматривавшиеся способы существования в мире и, таким образом, менять их представление о нём».

Корейский павильон: «История нас подвела, ну и пусть»

Куратором корейского павильона на 58-й Международной художественной выставке, действующего под девизом «История нас подвела, ну и пусть», является Ким Хюнчжин (Hyunjin Kim), главный куратор по Азии в междисциплинарном фонде современного искусства Kadist.

Три женщины-художника, сирена чонынъён (siren eun young jung), Нам Хваён (Hwayeon Nam) и Джейн Чин Кайсен (Jane Jin Kaisen), в своих работах, представленных в корейском павильоне, задаются одним общим вопросом: «Кто канонизировал современную трактовку истории и чьи еще имена попадут в эту летопись жизни?» Выставка не только бросает вызов нормам общества мужского доминирования и западного уклада жизни, но и исследует формирование традиций в современном мире и эмансипационный потенциал азиатских традиций через призму гендерных комплексов, лежащих вне поля зрения современного Запада.

«Hyundai Motor имеет честь поддерживать корейский павильон на Венецианской биеннале с 2015 года, предлагая посетителям возможность знакомиться с актуальными интересами и дискурсами на художественные и социальным темы, — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Продолжая поддерживать современное искусство и культуру, мы хотим способствовать устойчивому развитию мировой художественной сцены и делать искусство доступным для всех».

Корейский павильон на Художественной биеннале 2017 (57-я Международная художественная выставка) представил работы Коди Чоя (Cody Choi) и Ли Вана (Lee Wan), созданных по заказу Художественного совета Кореи, куратором которых стал Художественный директор Hyundai Motor Ли Дэхён (Daehyung Lee). В 2015 году здесь были показаны работы Мун Кюнвон (Moon Kyungwon) и Чон Чжунхо (Jeon Joonho), созданные по заказу куратора д-ра Ли Суккюна (Sook-Kyung Lee), который в настоящее время возглавляет Исследовательский центр Hyundai Tate: Transnational.

Венецианская биеннале и не только

Продолжая поддерживать Венецианскую биеннале, Hyundai Motor демонстрирует свой глубокий интерес к мировой художественной жизни. Поддержка биеннале является одной из ряда долгосрочных партнерских программ, учрежденных Hyundai с 2013 года с целью сделать искусство более доступным для людей. Другими важными проектами является сотрудничество с Национальным музеем современного искусства Кореи (MMCA), Музеем искусства округа Лос-Анджелес (LACMA) и Tate Modern из Великобритании. Hyundai Motor также поддерживает множество художественных проектов, инициатив и конкурсов во всем мире.

Так, программа MMCA Hyundai Motor Series позволяет корейским художникам представлять свои собственные работы, а также является платформой, которая помогает им повышать свою известность и добиваться признания во всем мире. Hyundai Project в LACMA поддерживает программы Искусство + Технологии и Корейское художественное образование. В музее Tate Modern действует программа Hyundai Commission, которая ежегодно дает возможность одному художнику организовать собственную инсталляцию в знаменитом Турбинном зале.

В 2019 году при поддержке Hyundai Motor будут организованы и другие заметные выставки: в LACMA (с июня) — первая выставка корейской каллиграфии за пределами Кореи; в Tate Modern (с октября) — пятая инсталляция по программе Hyundai Commission от Кары Уокер (Kara Walker); в сеульском MMCA (с октября) — представление видео-, фото- и прочих работ Пак Чанкёна (Park Chan-kyong).