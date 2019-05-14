Geely Auto представляет флагманский купе-кроссовер на платформе CMA

Новый спортивный кроссовер Xing Yue от компании Geely Auto выпущен в продажу

Компания Geely Auto объявила о запуске продаж долгожданного спортивного кроссовера (На внутреннем рынке – Xing Yue). Новая флагманская модель купе-кроссовера предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов: доступны традиционный двигатель внутреннего сгорания, мягкий (MHEV) и подключаемый (PHEV) гибридные приводы. Автомобиль доступен как в передне-, так и в полноприводном вариантах.

В рамках стратегии Geely Blue Initiative компания Geely обязуется электрифицировать свой модельный ряд, а Geely Xing Yue станет первым в мире купе-кроссовером с опцией PHEV, обеспечивающей максимальную дистанцию в 80 км на полностью электрической тяге.

Мощный и эффективный – создан для водителей

Geely Auto использовала инновационную компактную модульную архитектуру CMA, разработанную в центре автомобильных технологий в Гётеборге. Тем самым Geely Auto закладывает основу для системы разработки продуктов Geely Global Industry 4.0, в рамках которой будут выпускаться новые глобальные продукты, соответствующие стандартам автомобилей премиального класса.

«Как ведущий китайский автомобильный бренд, Geely стремится стать полноценным участником глобального рынка и одной из ведущих автомобильных компаний в мире. Для достижения этой цели мы планируем всесторонне развивать нашу глобальную стратегию Global Refined Car Development Strategy. Geely вступила в эру модульного производства и разработала четыре платформы, которые призваны вывести Geely в лидеры отрасти: CMA, BMA (С- и B-segment Modular Architecture), SPA (Scalable Product Architecture), а также полностью электрическую платформу PMA (Pure electric Modular Architecture). Все они являются гарантией нашего лидерства в течение следующего десятилетия. Эти передовые технологии позволят Geely стать брендом мирового класса», – прокомментировал презентацию Xing Yue президент Geely Holding Group и генеральный директор Geely Auto Group Ань Цунхуэй.

Xing Yue может поставляться с различными высокопроизводительными и эффективными силовыми агрегатами. Среди них – четырехцилиндровый двигатель Geely 2,0TD, основанный на технологии Volvo Car 2,0TD.

Он соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам, включая China 6b и Euro 6d и предлагает максимальную мощность в 238 л.с. и максимальный крутящий момент в 350 Н·м, который передает на колеса 8-ступенчатая автоматическая КПП Aisin. Эта комбинация позволяет Xing Yue разгоняться до 100 км/ч всего за 6,8 секунды, что делает его одним из самых динамичных купе-кроссоверов на рынке.

Кроме того, Xing Yue также доступен с новыми вариантами силовых агрегатов, включая мягкий и подключаемый гибридные приводы в сочетании с двигателем 1,5TD и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Мотор и трансмиссия совместно разработаны Geely Auto и Volvo Cars. Двигатель 1,5TD имеет максимальную мощность 177 л.с. и крутящий момент в 255 Нм, а трансмиссия 7DCT обладает лучшим в отрасли КПД на уровне 97% и может переключать передачи всего за 0,2 с.

Первый в мире купеобразный кроссовер с подключаемым гибридным приводом (PHEV) в качестве опции, Xing Yue представлен c двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов – версией с обычным запасом энергии 11,3 кВт·ч и версией с высоким запасом энергии 15,2 кВт·ч. Смешанный расход топлива базовой версии составляет 1,6 л/ 100 км пути, а время ее быстрой зарядки – 90 минут. Модификация с более емкой батареей в комбинированном цикле расходует 1,2 л/ 100 км, а время ее быстрой зарядки составляет 105 минут. Запас хода базовой версии на одной только электрической тяге составляет 56 км, топовой версии – 80 км. Суммарная мощность подключаемого гибридного привода Xing Yue составляет 258 л.с., а максимальный крутящий момент – 415 Нм.

Модель Xing Yue MHEV оснащается разработанной Geely мягкой гибридной системой 48V BSG. Благодаря стартер-генератору с рабочим напряжением 48 В, двигатель 1,5TD запускается быстрее и работает эффективнее. Мощность данной версии составляет 190 л.с., а расход топлива – всего 5,6 л/ 100 км.

Переосмысление опыта вождения

Благодаря превосходной настройке шасси CMA и системы рулевого управления Xing Yue достигает баланса между спортивностью и комфортом. Купе-кроссовер оснащен передней подвеской типа МакФерсон и задней независимой многорычажной подвеской.

С помощью многодисковой муфты BorgWarner пятого поколения с электрогидравлическим управлением, Xing Yue может при необходимости перераспределять тягу не только на два, но и на все четыре колеса. Это позволяет уменьшить расход топлива по сравнению с традиционной системой полного привода. Используя один из лучших в отрасли центробежных электрогидравлических насосов, система способна обеспечить распределение крутящего момента между осями в соотношении 50:50. Полный привод обеспечивает Xing Yue эффективную управляемость в любых дорожных условиях.

Точность управления обеспечивается электроусилителем DP-EPS с передаточным отношением 15,7 от компании ThyssenKrupp. Рулевое колесо делает всего 2,7 оборота между крайними положениями. Интеллектуальная решетка радиатора ASG при необходимости изменяет пропускную способность и позволяет снизить лобовое сопротивление, а также лучше контролировать температурные режимы двигателя и системы кондиционирования.

Кроссовер Xing Yue оснащается 20-дюймовыми колесами с шинами Goodyear Eagle F1, а также крупными передними тормозными дисками размером 322×28 мм, позволяющими автомобилю замедляться со скорости 100 км/ч до 0 всего за 35,3 м.

На связи с внешним миром

Xing Yue оснащается системой распознавания владельца по форме лица Face-ID, позволяющей оперативно загружать сохраненные настройки сидений, зеркал и мультимедийной системы. Данная функция также повышает активную безопасность, отслеживая усталость водителя и предупреждая его об этом.

Как и все новые модели Geely, Xing Yue оснащается современной мультимедийной системой GKUI Geely Smart Ecosystem, позволяющей пассажирам поддерживать постоянную связь с внешним миром. Последняя версия GKUI 2.0 отличается навигацией, оптимизированным интерфейсом и интеллектуальной системой распознавания речи. Доступ к системе GKUI можно получить с помощью голосовых команд, через 12,3-дюймовый интерактивный дисплей на центральной консоли или цифровую инструментальную панель.

Комплексная интеллектуальная безопасность

Новый купе-кроссовер получил полный набор технологий безопасности Geely. Xing Yue оснащается 22 внешними датчиками и полным набором электронных систем помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, система удержания автомобиля в полосе и многими другими. Все они в совокупности позволяют автомобилю достичь уровня автономности L2.

Ассистент парковки APA от компании Bosch отслеживает необходимое для парковки пространство и позволяет разместить в нем автомобиль в автоматическом режиме с помощью нажатия всего одной кнопки. Система кругового обзора 360° делает процесс парковки еще более простым и наглядным.

Xing Yue оснащается 9-дюймовым цветным проекционным дисплеем, отображающим 9 видов различной информации, необходимой водителю. Дисплей также автоматически регулирует свою яркость в зависимости от внешнего освещения.

Новинка оснащается полным набором систем, повышающих безопасность как внутри автомобиля, так и тех, кто находится рядом с ним. Среди них система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, функция предупреждения о наезде сзади, система распознавания скоростных ограничений, система помощи при перестроении, система мониторинга слепых зон и многие другие.

Отражая «Момент» в дизайне

Xing Yue выполнен в дизайнерской концепции «Момент», черпающей вдохновение в ситуативной динамике нашей жизни и окружающей природы. Благодаря гибкости и масштабируемости платформы CMA, удалось уменьшить передний и задний свесы Xing Yue. Визуально низкий центр тяжести позволяет придать кроссоверу больше устойчивости.

Xing Yue получил новый логотип, выполненный в черном цвете, который подчеркивает его спортивных дух. Узкая и широкая фирменная радиаторная решетка в виде «концентрических кругов», символизирующих вселенную, отличается красной окантовкой, придающей еще больше спортивности облику автомобиля. Хромированная полоса объединяет задние фонари и делает автомобиль визуально более широким.

Ассиметричная центральная консоль с крупным дисплеем мультимедийной системы ориентирована на водителя. Ее многослойная структура позволила разместить атмосферную подсветку салона, цвет которой можно настроить под настроение и пожелания водителя. Черная окантовка вентиляционных отверстий, дверные панели, вдохновленные искусством оригами, электронный селектор коробки передач и другие уникальные детали подчеркивают спортивный дух в дизайне интерьера.