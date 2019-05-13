Smart Fortwo – отличная маневренность и удовольствие от вождения в городе

Smart Fortwo по специальной цене для тех кто ценит компактность и маневренность

При покупке полноразмерного автомобиля непременно возникают вопросы о парковке и экономичности. Со smart вы забудете об этих нюансах. Город – его стихия. Отличная маневренность, восхищение у прохожих и удовольствие от вождения – это далеко не все преимущества компактного автомобиля smart.

Почувствуйте себя в городе как в своей стихии! Приобретайте smart fortwo с двигателем 52 kW (71 л.с.) по специальной цене – от 800 000 рублей с НДС (при условии trade-in, автомобиль поставляется в фиксированной комплектации, но без КАСКО).

Подробнее о специальном предложении вы можете узнать по ссылке https://www.smart.com/ru/ru/index/special-offers/special-price.html

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