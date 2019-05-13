Škoda Auto Россия предлагает специальный пакет опций для Octavia в честь юбилея модели

Эксклюзивный набор дополнительного оборудования предлагает Škoda Auto ценителям Octavia в честь ее 60-летнего юбилея

Специально к 60-летнему юбилею OCTAVIA ŠKODA AUTO Россия предлагает клиентам особый пакет опций для бестселлера марки. Эксклюзивный набор дополнительного оборудования предлагается для ŠKODA OCTAVIA в комплектации Style и включает в себя ряд удобных и стильных решений, которые обеспечат еще более высокий уровень комфорта и безопасности.

В число оснащения специального «юбилейного» пакета входят легкосплавные диски 7J x 17 Denom, хромированная окантовка боковых стекол, система автоматического управления дальним светом, акустическая система Canton c десятью динамиками, сабвуфером и цифровым эквалайзером, которые станут незаменимыми помощниками в ежедневном использовании автомобиля. Для еще больше элегантности и функциональности салон автомобиля может быть дополнен сиденьями с комбинированной обивкой из кожи и ткани и подлокотником для пассажиров на заднем ряду.

Специальный пакет опций позволяет клиентам получить выгоду в 40% и сэкономить 36 800 рублей на дополнительное оборудование. Автомобили c «юбилейным» пакетом доступны для заказа у официальных дилеров ŠKODA. Производство ŠKODA OCTAVIA началось в 1959 году в Млада-Болеславе. Модель обладала невероятно просторным для своего времени салоном и современным техническим оснащением. Современная ŠKODA OCTAVIA была впервые представлена публике в 1996 году на международном автосалоне в Париже.

Новинка с кузовом лифтбек сохранила главные качества предшественницы, которые так полюбились публике: передовые технологии, простор и вместимость, элегантный дизайн, а также превосходное соотношение «цена-качество». По сей день модель остается бестселлером чешского бренда. Так, уже свыше 2,5 млн клиентов остановили свой выбор на нынешней ŠKODA OCTAVIA третьего поколения, которая находится в производстве с ноября 2012 года, а в феврале 2017 года была полностью обновлена.