Команда «Сколково» примет участие в Международном автопробеге «Ралли мира»

В Международном автопробеге “Ралли мира” примут участие команды Фонда «Сколково» и Moscow Tesla Club

Международный автопробег «Ралли мира» ежегодно проводится в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 27 мая в Монте-Карло принц Монако Альберт II лично даст старт первому этапу автопробега – марафону на электромобилях. Россию в электромарафоне представят команды Фонда «Сколково» и Moscow Tesla Club.

Electric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста. Команды из России, Чехии, Эстонии, Беларуси, Норвегии, Монако на автомобилях Tesla проедут через всю Европу на максимально допустимой скорости, с непременным соблюдением правил дорожного движения.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Для “Сколково” важно поддерживать такое сотрудничество, поскольку речь идёт о популяризации экотехнологий и инновационном подходе к использованию энергетических и логистических систем. Это также является способом укрепления культурных связей Европы и России. “Сколково” гордится возможностью быть партнёром и местом проведения одного из этапов “Ралли Мира” в этом году».

Идеология ИЦ «Сколково» – территория, закрытая для транспорта с бензиновым двигателем. В «Сколково» более 20 инновационных компаний разрабатывают технологии и коммерциализируют продукты в области экологически чистого электрического транспорта.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Международный автопробег “Ралли мира” – заметное мероприятие по популяризации электротранспорта. Участники ралли покажут на своем опыте, что электромобилю есть место на европейско-российском маршруте. Для “Сколково” это дополнительная возможность укрепить деловые и технологические связи с европейскими партнерами, подтвердить заинтересованность и готовность участвовать в глобальном электромобильном тренде».

Участников автопробега ждут деловая программа у правительственного дворца в Сан-Марино, встреча с единомышленниками на заводе супермашин в Венгрии, соревнования по слалому в Минске и другие мероприятия на маршруте. Электромарафон финиширует 4 июня в Инновационном центре «Сколково», где пройдет первое награждение победителей ралли. Второй финиш состоится 6 июня, на площадке ПМЭФ–2019.