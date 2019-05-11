Nissan сократит 600 рабочих мест на заводе в Барселоне

Руководство Nissan пришло к решению о сокращении сотрудников в количестве 600 человек

После более чем месяца переговоров руководство Nissan достигло соглашения с профсоюзной организацией, в рамках которого в течение года численность сотрудников завода в Барселоне сократят на 600 человек. Как говорится в официальном заявлении, соглашение предполагает компенсации и досрочный выход на пенсию. Процесс начнется 13 июня и продолжится в течение финансового года, до марта 2020 года. Все дальнейшие действия, касающиеся рабочих завода, компания должна отдельно обсуждать с профсоюзной организацией.

По словам управляющего директора завода Джениса Алонсо, сокращение рабочих мест позволило сохранить производство автомобилей Nissan на предприятии. Кроме того, оно было условием для инвестиций в размере 70 миллионов евро ($79 млн) в новый лакокрасочный завод.

У Nissan пять производственных центров в Испании, расположенных в Барселоне, Авила и Кантабрии, на которых работают в общей сложности 5000 рабочих. На заводе в Барселоне собирают пикапы Nissan Navara, Renault Alaskan и Mercedes-Benz X, а также легкий коммерческий фургон Nissan NV200 и его электрическую модификацию e-NV200. До прошлого года предприятие выпускало компактный хэтчбек Nissan Pulsar, который ушел с европейского рынка из-за низких продаж.

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