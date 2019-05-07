Грузовик снес несколько автомобилей под Новосибирском из-за плотного тумана

В облаке пыли под Новосибирском на днях столкнулись восемь автомобилей. Не придав должного внимания возникшей опасности, водители продолжали движение сквозь плотную завесу. Некоторые даже не снижали скорость. А тем временем видимость составляла всего несколько метров.
Telegram-канал U_news разместил видео, снятое из салона грузовика, попавшего в эту аварию. Водитель заезжает в туман, практически не сбавляя скорость, а затем начинает врезаться в остановившиеся машины.
Пострадавших в этом ДТП нет.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru