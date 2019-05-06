Легкие фургоны и микроавтобусы МАЗ выходят на рынок

Минский автозавод пополнил свой ассортимент двумя новыми марками микроавтобусов

Минский автозавод добавил в свою гамму легкие коммерческие автомобили (LCV). Цельнометаллический фургон МАЗ-3650-22 и микроавтобус МАЗ-281-040 появились на официальном сайте завода.

Эти машины являются переименованными версиями китайских фургонов и микроавтобусов JAC Sunray. Сейчас их в Белоруссии собирают по крупноузловому (читай: отверточному) методу. В дальнейшем планируется максимально возможная локализация производства. Производство Sunray ведется на заводе «Брестмаш», который входит в состав МАЗа.

Налаживание сборки машин началось в 2018 году. ОТТС на них МАЗ оформил в июле прошлого года. По классу легкие коммерческие МАЗы конкурируют с российской «ГАЗелью Next».

Микроавтобус МАЗ-281 относится к категории М2. Длина, ширина, высота машины — 6000, 2100 и 2800 мм соответственно. Колесная база — 3570 мм. В салоне — 16 мест, не считая водителя.

Грузовой цельнометаллический фургон МАЗ-3650 относится к категории N2. Габариты у него такие же, как и у микроавтобуса. Боковые панели и задние дверцы выполнены глухими (без окон). Снаряженная масса автомобиля — 2620 кг, грузоподъемность — 1430 кг.

И микроавтобус, и фургон оснащены турбодизельным двигателем JAC HFC4DE1-1D объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Экологический класс — «Евро-5». Коробка передач — механическая 6-ступенчатая JAC LC6T32. Передняя подвеска — независимая, пружинная, задняя — зависимая, рессорная.

JAC Sunray внешне похож на Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения, но это обманчивое впечатление — у них нет ни одной общей детали.

Стандартная комплектация микуроавтобуса включает: кондиционер; круиз-контроль; АБС; аудиосистему; электростеклоподъемники и электрозеркала; центральный замок; задний парктроник; систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Автобус оборудован сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон.

Фургон оснащен кондиционером, круиз контролем, парктроником, электростеклоподъемниками, электроприводом зеркал, центральным замком, МР3-магнитолой.

В Белоруссии и Украине заявки на покупку новых МАЗов уже принимают. Цены для Белоруссии пока не объявлены, но на украинском рынке за микроавтобус МАЗ просят 33 510 евро (2,4 млн рублей). В Россию поставки также планируются.

Помимо двух названных версий, в перспективе должны появиться микроавтобус с 14-местной компоновкой и фургон с укороченной колесной базой.

Как пишет белорусское издание ABW.by, пока в Бресте собрали 35 микроавтобусов и 15 фургонов. Всего завод может выпускать до 2 тысяч таких машин в год. Издание уточняет, что разрабатывается также машина скорой помощи класса C на базе фургона МАЗ.

Источник.