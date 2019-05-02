Новая модель Toyota скопировала дизайн Suzuki

Toyota Glanza – плод совместной работы между Toyota и Suzuki

Не так давно www.autocentre.ua рассказывал вам интересную историю нового сотрудничества между Toyota и Suzuki. Теперь появились первые плоды совместной работы в виде пятидверного хэтчбека Toyota Glanza, который выглядит неожиданно.

Модель выполнена на базе Suzuki Baleno и олицетворяет активную разработку Тойотой индийского рынка, на котором в данный момент лидирует Сузуки. Ожидалось, что при том же кузове новая Toyota получит индивидуальное лицо и другие задние фонари.

Вместо этого в компании ограничились новым декором фальшрадиаторной решетки. И все. Передняя оптика, задние фонари и обвес остались без изменений.

Интерьер, по-видимому, также останется узнаваемым. Вся надежда только на другое рулевое колесо. В любом случае, внутри Glanza не сфотографировали, поэтому показываем вам салон Suzuki.

Ожидается, что «новинка» получит 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с. и 113 Нм крутящего момента, работающий с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором. На рынок Индии автомобиль выйдет в начале лета. Позже под брендом Toyota также начнут предлагать Suzuki Vitara Brezza, Ciaz и Ertiga.

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