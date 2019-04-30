В России стартуют продажи нового KIA ProCeed

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что 30 апреля 2019 года на территории Российской Федерации начинаются продажи новой модели популярного семейства KIA Ceed – ProCeed с оригинальным кузовом shooting brake. Сочетающий эстетику спорткупе, практичность универсала и комфорт автомобилей «гран-туризмо» ProCeed становится флагманом своего семейства.
Новинка представлена в двух вариантах исполнения. Стильный ProCeed GT Line с двигателем 1,4 T-GDI (140 л. с.) предлагается по цене 1 519 900 рублей и имеет очень высокий уровень оснащения. Динамичный ProCeed GT, цена которого составляет 1 999 900 рублей, оснащается двигателем 1,6 T-GDI (200 л. с.).
В дополнении, для этой версии предусмотрено оснащение современными системами помощи водителю из комплекса решений DRIVE WISE, навигацией, премиальной аудиосистемой JBL c внешним усилителем и сабвуфером, модулем беспроводной зарядки мобильного телефона и рядом других высокотехнологичных функций. Сиденья имеют эксклюзивную комбинированную отделку из натуральной кожи и замши.
В обеих версиях KIA ProCeed комплектуется 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями, с возможностью ручного переключения передач при помощи подрулевых лепестков. Благодаря традиционной для KIA адаптации к российским условиям эксплуатации, дорожный просвет увеличен по сравнению с европейскими версиями и составляет 150 мм. Объем багажника ProCeed – 594 л (VDA), что больше, чем у большинства компактных семейных универсалов, и даже ряда универсалов более высокого сегмента D.
KIA ProCeed предлагается в шести цветах кузова (для версии GT – пять). На новую модель распространяется традиционная для KIA в России длительная гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.
Более подробную информацию о KIA ProCeed и всей российской модельной линейке KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.
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