Новый вид штрафа уже в мае: за превышение средней скорости

Уже в мае в Подмосковье камеры начнут фиксировать среднюю скорость движения машин на определенных участках дороги

В мае на дорогах Подмосковья начнет работу новая система определения скорости автомобилей. Суть ее — в определении средней скорости движения машин на тех или иных участках. В случае слишком быстрого проезда транспортного средства от камеры до камеры владельцу будет выписываться штраф за превышение средней скорости движения.

В течение мая власти Московской области намерены внедрить новую систему на ста участках дорог, местоположение которых пока не называется. Для этого могут использоваться обычные видеокамеры без радаров. К слову, в Подмосковье сегодня насчитывается 1011 стационарных комплексов видеофиксации нарушений и 200 мобильных. До конца лета на дорогах появится еще 226 стационарных камер.

Все эти комплексы будут фиксировать не только то, что происходит в зоне их видимости, но и помогать вычислять среднюю скорость проезжающих машин. Теперь сброс скорости перед радаром не избавит от наложения штрафа, если перед этим водитель ехал с нарушением скоростного режима. Для вычисления средней скорости будет определяться время проезда автомобиля под первой камерой, установленной в начале того или иного участка дороги.

Затем при проезде машины под второй камерой, расположенной дальше по маршруту, будет вычисляться время, за которое автомобиль преодолел этот участок дороги. Если временной промежуток будет слишком коротким, это значит, что где-то водитель явно ехал с превышением скорости, и после вычисления ее среднего показателя ему будет выписан соответствующий штраф.

«Если водитель проехал первую камеру со скоростью 50 км/ч, разогнался до 150 км/ч, потом резко перед другой камерой скинул до 40 км/ч, этот номер уже не пройдет», — приводит «КоммерсантЪ» слова министра транспорта Московской области Алексея Гержика.

Новая система измерения средней скорости будет применяться как в населенных пунктах, с использованием камер на въезде и выезде, так и на других участках дорог.

Подобная система, получившая название «Автодория», уже давно работает в Республике Татарстан. Следует отметить, что до 2015 года эта система применялась и в Московской области, но по некоторым причинам от нее отказались. Теперь же ее намерены постепенно вернуть.

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