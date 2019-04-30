Новый Land Rover Defender: финальный этап разработки

Прототип Land Rover Defender пройдет ряд испытаний в кенийском заповеднике Борана (Borana)

В рамках празднования Всемирного дня Land Rover компания Jaguar Land Rover анонсирует скорое завершение финальной стадии испытаний нового Defender, которые пройдут в Кении совместно с организацией Tusk Trust.

Прототип Defender, получивший уникальный камуфляж, пройдет ряд испытаний в кенийском заповеднике Борана (Borana). Прототип будет буксировать тяжелые грузы, форсировать реки и перевозить продовольствие по суровой местности общей площадью 14 000 га.

К моменту своей глобальной премьеры, которая состоится уже в нынешнем году, новый Defender пройдет свыше 45 тысяч индивидуальных испытаний в самых экстремальных уголках планеты. Тестовый парк внедорожников уже прошел испытания в жаркой пустыне при температурах до +50° С, в условиях 40-градусных морозов в Арктике, а также на высоте более 3 000 метров над уровнем моря в горах Колорадо. Эти испытания призваны доказать, что новый Defender станет отличным выбором даже для самых искушенных путешественников.

Ник Роджерс (Nick Rogers), исполнительный директор, главный инженер Jaguar Land Rover: «Помимо стендовых испытаний и тренировок на симуляторе, мы преодолели на новом Defender расстояние в 1,2 миллиона километров в различных дорожных и погодных условиях. Все это доказывает, что Defender – самый выносливый и проходимый представитель модельного ряда Land Rover из когда-либо созданных. Возможность провести полевые испытания в Кении при поддержке заповедника Борана и организации Tusk Trust позволит нашим инженерам убедиться, что мы достигли поставленных целей и переходим к заключительной стадии программы разработки».

Динамика автомобиля, отточенная на Нюрбургринге в Германии, и невероятная проходимость, испытанная грунтовыми дорогами британского Истнора, песчаными дюнами Дубая и каменистыми тропами в районе Моаб американского штата Юта, выводят семейство Defender на качественно новый уровень комфорта и управляемости.

Новый Defender спроектирован и разработан в британском Гейдоне, где расположены передовые дизайнерские, инженерные и испытательные мощности Land Rover. Производство модели будет сосредоточено на новом предприятии Land Rover в Нитре, Словакия.

Бренд Land Rover является официальным партнером благотворительной организации по защите дикой природы Tusk Trust на протяжении 15 лет, помогая ее специалистам добираться до самых удаленных мест планеты. Анонс новой серии испытаний Defender приурочен к празднованию Всемирного дня Land Rover, который ежегодно отмечается 30 апреля – в день мировой премьеры оригинального Land Rover на Международном автосалоне в Амстердаме в 1948 году.