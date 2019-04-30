Автомир стал самым успешным дилером Suzuki по итогам 2018 года

Дочерние предприятия “Автомира” показали лучшие результаты по продажам в разных регионах России

Группа компаний «Автомир» продемонстрировала выдающиеся результаты в сегменте продаж автомобилей. Дочерние предприятия «Автомира» также стали лучшими по продажам в регионах и по сбыту запасных частей, аксессуаров и моторного масла – дилеры в Самаре и Москве, соответственно. Самым эффективным по объемам реализации продукции Suzuki из одного дилерского центра стал «АВТОГермес» Москва. А «Омега Моторс» (Мурманск), новый партнер Suzuki, получил сразу 2 награды – самая высокая доля рынка и самые большие продажи аксессуаров на один автомобиль.

Помимо оценки лучших дилеров, компания Suzuki ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания. Победителем Suzuki Service Leaders 2018 стал дилер Suzuki «Сатурн-2» из Челябинска.

«Я уже не раз заявлял, что дилерская сеть – это один из главных активов компании. Тесный контакт с партнерами является важным приоритетом работы представительства Suzuki в России. 2018 год стал показателем эффективной совместной работы обеих сторон, который привел компанию к достижению поставленных штаб-квартирой планов продаж и поддержанию высокого уровня обслуживания наших клиентов», – заявил генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.