Автомир стал самым успешным дилером Suzuki по итогам 2018 года

Автомир стал самым успешным дилером Suzuki по итогам 2018 года
Апрель 30 19:02 2019

Дочерние предприятия “Автомира” показали лучшие результаты по продажам в разных регионах России

Группа компаний «Автомир» продемонстрировала выдающиеся результаты в сегменте продаж автомобилей. Дочерние предприятия «Автомира» также стали лучшими по продажам в регионах и по сбыту запасных частей, аксессуаров и моторного масла – дилеры в Самаре и Москве, соответственно. Самым эффективным по объемам реализации продукции Suzuki из одного дилерского центра стал «АВТОГермес» Москва. А «Омега Моторс» (Мурманск), новый партнер Suzuki, получил сразу 2 награды – самая высокая доля рынка и самые большие продажи аксессуаров на один автомобиль.

Suzuki Award

Помимо оценки лучших дилеров, компания Suzuki ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания. Победителем Suzuki Service Leaders 2018 стал дилер Suzuki «Сатурн-2» из Челябинска.

«Я уже не раз заявлял, что дилерская сеть – это один из главных активов компании. Тесный контакт с партнерами является важным приоритетом работы представительства Suzuki в России. 2018 год стал показателем эффективной совместной работы обеих сторон, который привел компанию к достижению поставленных штаб-квартирой планов продаж и поддержанию высокого уровня обслуживания наших клиентов», – заявил генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

Мурманск, Омега МоторсСамая высокая доля рынка
Самые большие продажи аксессуаров на один автомобиль

Самара, АвтомирСамые высокие продажи в регионах
Москва, АвтомирСамый большой объем продаж запасных частей, аксессуаров и моторного масла
Москва, АвтоГермесСамые высокие продажи из одного дилерского центра
Группа компаний АвтомирСамые большие продажи Сузуки
Владимир, ТФКСамая высокая динамика увеличения доли рынка
Красноярск, Медведь Авто
Иркутск, ТеррА
Минск, РедМоторсСамая высокая динамика роста продаж
Краснодар, Юг-Авто
Воронеж, Ринг ССамый активный маркетинг

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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