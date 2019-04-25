В Пермском крае пенсионера оштрафовали за положенные на разбитую дорогу доски

В Пермском крае пенсионера оштрафовали за положенные на разбитую дорогу доски
Апрель 25 20:02 2019

Пять тысяч штрафа получил пенсионер за попытку отремонтировать дорогу.

Суд в Пермской области назначил пять тысяч рублей штрафа жителю деревни Пруддор Василию Яркову за доски, которые он положил на разбитую дорогу.

По словам Яркова, он положил доски, так как опасался, что в дождливую погоду его автомобиль может застрять в глубоких колеях. На него составили протокол о повреждении дороги и оштрафовали за «создание помех в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создание угрозы безопасности движения».

Жалобу на действия Яркова подал сосед, возле дома которого проходила дорога с досками. Он объяснил, что сделал это из опасений, что доски могут загореться.

В местной администрации пообещали, что направят технику для оканавливания и грейдирования дороги. Там пояснили, что полноценный ремонт в 2019 году невозможен, так как все денежные средства уже распределены на другие нужды.

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AMSRUS
AMSRUS

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