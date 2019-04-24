Неизвестные уничтожают видеокамеры и рамки «Платона» по всей стране

Сахалинские полицейские через СМИ обратились к возможным свидетелям хищений видеокамер системы «Платон». По информации отдела полиции, две камеры были украдены в ночное время на автодороге Южно-Сахалинск — Холмск, в районе села Пятиречье.
Как рассказал корреспонденту «Росбалта» представитель «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров, подобное происходит по всей стране: неизвестные люди уничтожают имущество «Платона».
«Первая информация о таких случаях появилась уже через год после введения „Платона“, в 2016 году. Какие-то „народные мстители“ уничтожают не только видеокамеры, но и рамки „Платона“. Происходит это повсеместно. Информация о таких случаях приходила из Мурманской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Ставрополья, Читы», — сообщил Сергей Владимиров.
Напомним, что систему сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за пользование федеральными трассами «Платон» ввели в России в ноябре 2015 года. Нововведение сопровождалось протестами автомобилистов против новых поборов.
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C 2014 года www.amsrus.ru