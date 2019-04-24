LADA начинает продажу автомобилей на рынке Монголии

LADA начинает продажу автомобилей на рынке Монголии
Апрель 24 22:06 2019

Первый дилерский центр LADA открылся в городе Улан-Батор.

Автосалон соответствует всем стандартам Марки как по визуальной идентификации экстерьера, так и оформлению интерьера. Обслуживание клиентов также осуществляется согласно стандартам LADA. Весь персонал дилерского центра прошел обучение и обладает высокой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей LADA.

В настоящий момент LADA в Монголии представлена тремя моделями, это седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW Cross и трехдверная LADA 4х4. До конца года LADA в сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать продажи моделей LADA XRAY Cross и пятидверной LADA 4×4, а также автомобилей семейств LADA Granta и LADA Largus.

Директор по экспорту LADA Макс Миссана отметил:

«Благодаря современному дизайну, высоким потребительским свойствам и цене, автомобили LADA хорошо приняты местными покупателями. Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, LADA может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка».

На тему:

  Article "tagged" as:
LadaМонголия
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Половина седанов Peugeot и Citroёn в 2018 году реализована в кредит с PSA Bank

Половина седанов Peugeot и Citroёn в 2018 году реализована в кредит с PSA Bank 0

Инкассаторы выбирают Ford Transit

Инкассаторы выбирают Ford Transit 0

Патриот мог быть лимузином

Патриот мог быть лимузином 0