Команда Goodyear получила престижную награду

Goodyear автоматическая система анализа и контроля шин, удостоилась премии в категории «Шины и управление шинами».

«Международная премия по устойчивому развитию автобусов»создана, чтобы отметить достижения инновационных компаний и подчеркнуть важность продуктов, решающих проблемы глобальной устойчивости. В 2019 году одним из таких продуктов стала созданная

«Команда Goodyear очень гордится этой престижной наградой! Это признание технологического лидерства Goodyear, реализованное в широком ассортименте надежных и качественных шин для всех видов транспорта, дополненном целым спектром инновационных решений для автоматизации управления парками автомобилей и шин», – прокомментировал Андре Вайс, управляющий директор Goodyear Proactive Solutions EMEA.

Честь принять важную отраслевую награду на церемонии награждения в Берлине 18 марта 2019 года выпала Томасу Зауэру, маркетологу подразделения Goodyear Proactive Solutions EMEA.

Технология Goodyear Drive-Over-Reader

Goodyear Drive-Over-Reader– инновационная измерительная система, которая устанавливается в пол технического помещения или поверхность дороги. Система автоматически и за считанные секунды измеряет и анализирует важные параметры шин и автомобиля, включая давление, остаточную глубину протектора, нагрузку на ось и общий вес транспортного средства.

Современная технология Drive-Over-Reader позволяет в реальном времени получать данные о шинах, а также автоматически отправлять оповещения о потенциальных проблемах оператору парка, специалисту по обслуживанию и водителю. Собранные системой данные дают возможность организовать активный мониторинг состояния шин и эффективности парка. Она также позволяет операторам парков увеличить время работы без простоев, планировать техобслуживание автомобилей на те моменты, когда они не эксплуатируются, и создавать планы по замене шин на перспективу.

Выявление потенциальных проблем с шинами на ранней стадии способствует оптимизации производительности и пробега как самих шин, так и техники.

«Goodyear Drive-Over-Reader особенно подходит для компаний общественного транспорта. Каждый раз, когда автобус возвращается в парк, он проезжает над датчиками Drive-Over-Reader, и система точно идентифицирует потенциальные проблемы, связанные с шинами, что позволяет начать их решать еще до того, как они возникнут в действительности», – подчеркнул Андре Вайс.

Давление в шинах в соответствии со штатными параметрами позволяет избежать сверхнормативных выбросов CO2

Низкое давление в шинах приводит к увеличению расхода топлива и сверхнормативным выбросам CO2. Эксплуатация грузового автомобиля на шинах, накачанных до значений, соответствующих спецификации, позволяет уменьшить расходы на топливо на сумму до 694 евро в год в сравнении с грузовиком, шины которого накачаны до 1,5 бар. В количественном представлении экономия составит 510 литров топлива, в то время как выбросы CO2 сократятся на 1330 кг.