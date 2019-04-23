B-Tuning: Есть первый кубок в сезоне серий кольцевых гонок на трассе Крепость Грозная

Очередную серию кольцевых гонок на трассе Крепость Грозная открыли пилоты категории S1600 Юниор

Проводить начало сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на трассе Крепость Грозная уже становится доброй традицией. Третий год подряд столица Чеченской республики принимает у себя первый этап кузовного чемпионата, а открывать трассу вновь довелось самым молодым участникам – пилотам зачета S1600 Юниор.

Квалификация прошла по сухой погоде, что после дождевых тренировок спутало карты многим участникам. Но, несмотря на это, Артемию Лякину удалось завоевать место во втором стартовом ряду. Прямо за ним, на пятой и шестой позициях, расположились Илья Дощечкин и Егор Ганин. Никита Дубинин и Дима Галицын – девятый и одиннадцатый.

Перед субботней гонкой вновь прошел дождь, трасса стала скользкой, что привело к многочисленным ошибкам на первых кругах. К сожалению, жертвой непогоды стал наш Артемий Лякин, которого выбили с трассы в первом же повороте: машина оказалась повреждена, и продолжить борьбу за подиум он не смог, приехав к финишу лишь десятым. Зато практически одновременно совершил хороший прорыв Илья Дощечкин, отыгравший несколько позиций и прорвавшийся на второе место. Несмотря на сложные условия, Илья успешно финишировал следом за лидером, сохранив комфортный отрыв от преследователей. На третьем месте заезд завершил дебютант СМП РСКГ Егор Ганин, пробившийся на подиум в последнем повороте последнего круга. Никита и Дима также довели гонку до клетчатого флага, заработав свои первые очки.

Гонка в воскресенье прошла по сухой трассе. На реверсивной решетке местами поменялись первые шесть пилотов, поэтому выше всех из наших ребят стартовал Егор Ганин – с четвертой позиции. Следом за ним – Илья Дощечкин. Остальные пилоты команды B-Tuning расположились подальше. Лучше всех стартовал Илья, всего за пару поворотов прорвавшийся в передние ряды, а воспользовавшись борьбой в верхней тройке вскоре вышел на второе место.

К сожалению, при попытке обгона за лидерство молодой пилот немного не рассчитал точку торможения и допустил столкновение с соперником, за что впоследствии получил штраф в виде проезда по пит-лейн и откатился в хвост пелотона. К финишу ему удалось прийти лишь десятым. Также уверенно стартовал Артемий Лякин, но и он не поделил трассу с одним из конкурентов. Получив удар сзади, Лякин выехал за пределы трассы, пропустив вперед несколько машин, и к финишу смог взобраться на пятую строчку.

В нескольких секундах за ним заезд завершил Егор Ганин. Дубинин и Галицын – девятый и одиннадцатый. Новички серии снова смогли проехать всю дистанцию и набрать зачетные баллы, а Егор занимает наивысшую позицию среди наших ребят по итогам первого этапа.

Наш дебютант в категории S1600 Антон Переборский, проводивший свой первый уикенд в кузовной серии, также выступил достойно. Квалифицировавшись двенадцатым, пилот белого седана Volkswagen Polo успешно пробрался вперед, избежав обычной для этого класса жесткой контактной борьбы. Пока пилоты впереди выясняли отношения между собой, Антон вел свою гонку, стараясь не рисковать и довести автомобиль до финиша в очках, что ему благополучно удалось. Финиш на девятом месте в таких погодных условиях в самой “боевой” категории СМП РСКГ – хороший результат для дебюта.

Второй заезд, благодаря правилу реверсивной решетки, Переборский начал с первого ряда. Конечно, прессинг для первого в жизни этапа в СМП РСКГ оказался высоким, и темп лидеров поддерживать не удалось. Старт с места был в целом неплохим, но опытные “кузовщики” все же сумели протиснуться вперед – за первый круг Антон откатился на седьмое место. после второго дебютанта оттеснили на двенадцатое. А дальше, пользуясь проблемами соперников, Переборский стал понемногу подниматься вверх в протоколе заезда. К финишу его Volkswagen снова пришел девятым.

Егор Ганин: “Квалификация была тяжелой для меня, так как я не был вкатан в сухую дорогу, поэтому показал не очень быстрый результат. Первая гонка лично для меня была победой этого уикенда – я счастлив оказаться на подиуме. Вторая гонка оказалась тяжелее: больше борьбы и много столкновений, но это тоже дало мне много нового и бесценного опыта.” Илья Дощечкин: “На самом деле, этап в Грозном очень даже порадовал своими взлетами и падениями. Первая гонка была достаточно легкой, все буквально решилось в первом повороте, а после – легкий прессинг преследующих гонщиков. Вторая гонка для меня закончилась очень печально. Стартовал я очень неплохо, выиграв одну позицию у Егора Ганина, на дальней прямой совершил обгон в ралли-кроссовом стиле, вырвавшись на вторую позицию, но в следующем повороте допустил очень глупую ошибку, затормозив очень поздно, и за счет этой ошибки «поцеловал» лидера гонки, получив за это проезд по пит-лейн. Спасибо всем за поздравления и поддержку!” Артемий Лякин: “На первой гонке в первом же повороте мне погнули тягу, и я не смог вмешаться в борьбу. На следующий день я стартовал с десятой позиции, ко второму сектору на первом круге смог отыграть пять мест, но чеченский пилот решил, что надо въехать мне в зад. Из-за столкновения меня вынесло, и я снова стал десятым. Так как лидеры уже были далеко, я старался догнать чеченского пилота и занять четвертое место. Так вышло, что первый этап мне испортил 63-й номер и в первой, и во второй гонке. Но это только начало сезона, и я не расстраиваюсь. Этап в Нижнем Новгороде подаёт большие надежды.” Никита Дубинин: “В квалификации я показал худший результат, чем ожидал. Были хорошие сектора, но круг собрать у меня не получилось. В первой гонке на старте я отыграл пару позиций, но во втором повороте при атаке Харона (№95) был контакт, в результате которого он загнул мне подвеску, и бороться я смог только с Артёмом (№ 33). Во второй гонке на старте у меня была пробуксовка, и я остался на своей позиции. Далее я догонял впереди идущих, а на шестом круге Харон снова “закрылся” в меня, и после контакта я потерял темп. Уикенд прошел хуже, чем я ожидал, так что буду отыгрываться в Нижнем Новгороде.” Дмитрий Галицын: “Этот этап был довольно сложным для меня, так как были некоторые проблемы с машиной после краша на тренировке. Много времени ушло на восстановление машины, и я пропустил много тренировок. В целом я доволен тем, что поучаствовал в этих соревнованиях. Конечно, не хватает опыта, но я буду стремиться ехать в темпе и бороться за подиум.” Антон Переборский: “Было непросто – тяжело за три дня набрать темп лидеров, которые ездят не первый год. В субботней гонке, в первой ее части, получилось успешно побороться с таким же дебютантом как и я, и при этом доехать аккуратно, без вылетов, по непростым погодным условиям, до финиша. В воскресенье стартовал со второго места, удержать темп быстрых пилотов не удалось, почти всю гонку ехал в гордом одиночестве, но все-таки попал в топ-10. Два девятых места для начала – неплохо, очки набраны. Были технические проблемы по моей вине, в квалификации сломал мотор, но механики команды B-Tuning за ночь все исправили, за что им спасибо, и я смог стартовать в гонке. Опыт получен, удовольствие – тоже, будем работать дальше.”

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет на трассе Нижегородское кольцо 18-19 мая, где вместе со “взрослыми” участниками вновь будут стартовать пилоты категории S1600 Юниор.