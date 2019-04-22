Росстандарт торопят закрепить уменьшенные дорожные знаки в национальном ГОСТе

Белый дом требует ускорить работу по изменению национальных ГОСТов 52289 и 52290 (правила и условия применения дорожных знаков)

Белый дом поручил Росстандарту ускорить работу по закреплению уменьшенных знаков в национальном ГОСТе. Соответствующее поручение агентству дал вице-премьер Максим Акимов. В правительство до 1 мая должен быть представлен доклад о принятых мерах. Документ поступил на фоне судебных споров между ГИБДД и мэрией Москвы по поводу безопасности указателей нового формата. Поручение Белого дома противоречит позиции Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), попросившего правительство поправки в стандарт не вносить.

Вице-премьер Максим Акимов поручил Росстандарту «ускорить работу» по изменению национальных ГОСТов 52289 и 52290 (правила и условия применения дорожных знаков). Поправки должны закрепить возможность применения на улицах уменьшенных и совмещенных дорожных указателей. Документ (копия есть у “Ъ”) был направлен в Росстандарт 4 апреля. До 1 мая в правительство должен быть представлен доклад о «принятых мерах и результатах». Представитель господина Акимова подтвердил “Ъ”, что вице-премьер дал такое поручение.

Идея по применению указателей нового формата для улучшения городского облика обсуждается с 2015 года. Ряд городов уже провел эксперименты по применению маленьких знаков. Инициаторами являются экспертный центр Probok.ru и столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Для юридического обоснования «пилота» Росстандарт принял в 2017 году специальный предварительный нацстандарт.

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