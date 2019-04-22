Пожар на станции Шиес

Об этом «Двине Сегодня» сообщили собственные источники.
Напомним, что в Ленском районе продолжается противостояние активистов, выступающих против строительства свалки для московских отходов и работников, занятых на этой стройке.
Как уже сообщало ИА «Двина Сегодня», в Ленском районе полицией было возбуждены уголовные дела по фактам поджога техники, используемой при строительстве ЛЭП для мусорного полигона на станции Шиес.
А в ночь с 14 на 15 марта недалеко от станции произошло столкновение активистов и рабочих со стройки.
На активистов завели уголовное дело по статье 112 УК РФ, часть 2 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц). +
При этом на самой стройке продолжаются столкновения с частными охранниками, которые, по мнению местных жителей, ведут себя грубо и даже нападают на людей.
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