Пожар на станции Шиес

На участке технологической дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми неизвестные подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники, перевозившей топливо на стройку полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Об этом «Двине Сегодня» сообщили собственные источники.

Напомним, что в Ленском районе продолжается противостояние активистов, выступающих против строительства свалки для московских отходов и работников, занятых на этой стройке.

Как уже сообщало ИА «Двина Сегодня», в Ленском районе полицией было возбуждены уголовные дела по фактам поджога техники, используемой при строительстве ЛЭП для мусорного полигона на станции Шиес.

А в ночь с 14 на 15 марта недалеко от станции произошло столкновение активистов и рабочих со стройки.

На активистов завели уголовное дело по статье 112 УК РФ, часть 2 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц). +

При этом на самой стройке продолжаются столкновения с частными охранниками, которые, по мнению местных жителей, ведут себя грубо и даже нападают на людей.