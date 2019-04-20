Опубликована статистика продаж автомобилей с пробегом в первом квартале

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 1 квартала 2019 года составил 1 млн 137,1 тыс. единиц, что на 0,5% больше, чем годом ранее.

Первенство в региональном рейтинге удерживает Подмосковье, вторичный рынок которого за первые 3 месяца нынешнего года достиг 73,2 тыс. экземпляров, показав рост на 12,7%. На вторую строчку вырвался Краснодарский край, жители которого приобрели 59,3 тыс. подержанных машин (+2,2%).

Следующие две строчки рейтинга занимают столичные Москва (57,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (38,5 тыс. шт.), демонстрирующие падение вторичного рынка (-8,6% и -5,4% соответственно). Замыкает пятерку лидеров Ростовская область, в которой за отчетный период было перепродано 33,7 тыс. легковых автомобилей (+0,5%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему вторичного рынка в 1 квартале 2019 года также вошли: Свердловская область (33,4 тыс. шт.; -5,8%), Башкортостан (30,7 тыс. шт.; -2,6%), Челябинская область (28,5 тыс. шт.; -2,8%), Татарстан (28,2 тыс. шт.; +0,3%) и Новосибирская область (27,6 тыс. шт.; +3,8%). На перечисленные десять регионов приходится более 36% российского рынка легковых автомобилей с пробегом.

Автостат отметил, что положительную динамику в январе – марте нынешнего года продемонстрировали 16 из ТОП-30 субъектов РФ. При этом наибольший рост здесь зафиксирован в Воронежской области (+15%), а самое сильное падение – в Саратовской (-11,9%).