Быстрейший Mercedes-AMG GT Black Series готовится к премьере

Быстрейший Mercedes-AMG GT Black Series готовится к премьере
Апрель 19 19:03 2019

Новый Mercedes-AMG GT Black Series дебютирует в ближайшее время

Новый Mercedes-AMG GT Black Series станет самой быстрой моделью в модельном ряду серии AMG. Единственным конкурентом автомобиля может стать гиперкар Mercedes ’One, но его премьера состоится ближе к 2020 году.

По словам руководителя Mercedes Тобиас Моэрс, он лично провел испытания «заряженного» GT, способного выдать максимальную скорость движения и увеличенную мощность. Отметим, что предпосылки к появлению такой модели появились еще в 2016 году. Работы над новинкой велись последние несколько лет.

Новый Mercedes-AMG GT Black Series

Автомобиль получил облегченную конструкцию с расширенным использованием композитных материалов, а также эффективный аэродинамический обвес и усовершенствованную подвеску. В движение новый Mercedes-AMG GT Black Series будет приводиться 4,0-литровым бензиновым твин-турбо V8, производительность которого составит 640 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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