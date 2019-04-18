Hyundai Motor на Нью-Йоркском международном автосалоне 2019

Hyundai Motor представила свои новинки –восьмое поколение модели Sonata и новейший кроссовер Venue на автосалоне в Нью-Йорке

Автосалон в Нью-Йорке является одним из крупнейших автомобильных событий в мировой автоиндустрии. В рамках этого автосалона проходят премьеры новых, обновлённых и концептуальных автомобилей различных автопроизводителей из многих стран мира. На 119-м Международном Нью-Йоркском автосалоне компания Hyundai Motor представила свои новинки –восьмое поколение модели Sonata и новейший кроссовер Venue.

Новое поколение

Hyundai Motor впервые в Северной Америке представила новое поколение Sonata–модели, которая присутствует на рынке США на протяжении самого длительного периода и пользуется большой популярностью. Восьмое поколение модели Sonata впервые демонстрирует новый дизайнерский язык Hyundai – стилистику «чувственной спортивности». Благодаря ей автомобиль радикально преобразился и приобрел облик спортивного четырехдверного купе.Также автомобиль получил новые двигатели семейства Smartstream.Восьмое поколение Sonata отражает новый объект внимания Hyundai – формирование эмоциональной привлекательности при помощи игры пропорций, сочетания стиля и технологий.

Новейшая Sonata – первая модель, созданная на инновационной платформе, которая обеспечивает лучшую конструктивную жесткость и снижение массы, что позволяет вносить дополнительные улучшения в плане дизайна, безопасности, эффективности и ходовых качеств. Для повышения комфорта, удобства эксплуатации и активной безопасности был применен целый ряд самых современных технологий.

«Sonata имеет особую важность для нашей компании. Это одна из наиболее известных и успешных наших моделей на глобальных рынках, – говорит президент и руководитель подразделения исследований и разработок Hyundai Motor Group Альберт Бирманн (Albert Biermann). – Новое поколение Sonata – это полностью преображенный автомобиль, созданный на новой платформе и оснащенный целым рядом систем помощи водителю комплекса ADAS(Advanced Driver Assistance System). Мы уверены, что наши клиенты будут приятно удивлены этой инновационной моделью».

Новая Sonata обеспечивает высочайшую степень безопасности водителя и пассажиров благодаря применению широкого набора технологий активной и пассивной безопасности. Предусмотрено оснащение автомобиля девятью подушками безопасности. Высокотехнологичные системы помощи водителю из комплекса ADAS готовы предупредить водителя о тех ситуациях, которые он может упустить во время движения.

При настройке ходовых качеств нового поколения модели Sonata, компанией была поставлена цель достигнуть ощущения единства между водителем и автомобилем. Сочетание новой платформы и современных двигателей позволяет автомобилю максимально быстро реагировать на действия водителя и обеспечивать плавный, уверенный ход на шоссе. Также улучшилась управляемость. Новая Sonata стала еще более маневренной, чем ее предшественница.

Новое поколение Sonata – первая модель, созданная на базе новой, универсальной платформы третьего поколения Hyundai Motor. Эта платформа дает возможность существенных инноваций в дизайне, улучшений в области безопасности, эффективности и ходовых качеств.

Sonata оснащается высокотехнологичными системами помощи водителю SmartSense. Многочисленные датчики и системыдействуют совместно и готовы предупредить водителя или активироваться в случае возникновения угрозы аварии.

Hyundai Venue

Еще одной премьерой бренда Hyundai на автосалоне стал новейший кроссовер Venue, который пополнит растущую модельную линейку компании. Автомобиль оснащается множеством систем безопасности и удобств премиум-класса. Он идеально подойдет тем покупателям, которым требуется гармоничное сочетание стиля и практичности.

«Новый Venue, возможно, и не самый большой, зато очень практичный и харизматичный автомобиль, — отметил Майк О’Брайен (Mike O’Brien), вице-президент по корпоративному и продуктовому планированию Hyundai Motor America. — Благодаря яркому характеру он выделяется на фоне конкурентов и становится уникальным в качестве первого автомобиля для водителей, которым нужен качественный дизайн, множество систем безопасности, новейшие технологии и коммуникационные возможности в стандартной комплектации».

Дизайн нового Venue определяется компактными и энергичными формами кузова, в которых воплощается актуальная интерпретация фирменного стиля Hyundai. При взгляде в профиль в глаза бросаются мощные колесные арки и рельефная поясная линия, а каскадная фальшрадиаторная решетка со светодиодными дневными ходовыми огнями и кубическими фарами является выражением нового фирменного облика передней части моделей Hyundai, который имеется также у Kona и NEXO.Venue комплектуется эффектными 17-дюймовыми легкосплавными дисками наряду со стандартными 15-дюймовыми.

«Линейку кроссоверов Hyundai можно сравнить с фигурами на шахматной доске, — отметил Ли Санъюп (Sang Yup Lee), исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group по дизайну. — Новый Palisade— наш флагман, но нам также нужны автомобили других сегментов. Возможно,Venue и небольшой, но благодаря своему яркому дизайну он выделяется на фоне всех остальных моделей. В нем отчетливо прослеживается фирменный стиль Hyundai, при этом автомобиль обладает рядом уникальных преимуществ, которые выделяют его среди других кроссоверов бренда».

В Venue представлены современные технологии, которые дарят уверенность за рулем и обеспечивают комфорт высокого уровня. Новейшая мультимедийная система Venue оснащается 8-дюймовым сенсорным экраном и дисплеем камеры заднего вида. В системе реализована поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ для удобной работы с основными функциями смартфона, включая навигацию в приложениях, потоковую передачу аудио и голосовой поиск. Покупатели также оценят такие удобные решения, как два разъема USB и 3,5-дюймовый ЖК-экран для отображения нужной информации, камеру заднего вида и телефонное подключение через Bluetooth.

Расход топлива играет важную роль для покупателей этого автомобиля. И в этом отношении Venue не разочаровывает благодаря 1,6-литровому четырехцилиндровому двигателю Gamma Smartstream.

В привлекательном салоне кроссовера имеется достаточно пространства для универсального городского автомобиля. В стандартную комплектацию Venue входят полностью складывающиеся в пропорции 60/40 задние сиденья. Яркий стиль и практичность кроссовера делают Venue идеальной альтернативой субкомпактным автомобилям. Габариты Venue: длина — 4,036 мм, ширина — 1,753 мм, высота — 1,545 мм, колесная база — 2,520 мм.

Традиционно кроссоверы Hyundai называются по именам городов или особых мест. В переводе с английского слово «venue»означает место, где хочется быть, пока человек едет к конечной точке путешествия, в котором люди договариваются встретиться.Venue обладает уникальным модным стилем, идеально подходящим для нового, самого компактного кроссовера Hyundai.Для тех, кто покупает себе автомобиль впервые, Venue дарит спокойствие за рулем и адекватную защиту благодаря стандартному набору систем безопасности по доступной цене.