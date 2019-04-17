BMW хочет расширить производство в России

BMW продолжает переговоры со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Минпромторгом РФ, вице-премьером Дмитрием Козаком, а также калининградским “Автотором” и властями Калининградской области.

“Я надеюсь, до конца июня мы найдем решение”, – сказал гендиректор российского подразделения BMW ООО “БМВ Руссланд Трейдинг” Штефан Тойхерт.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли подписан СПИК в эти сроки, топ-менеджер сказал, что “не уверен” в этом.

При этом Ш.Тойхерт добавил, что в рамках переговоров сторонами рассматриваются несколько вариантов развития производства концерна в РФ. В частности, это может быть как расширение производства непосредственно на мощностях “Автотора”, строительство собственного завода BMW в Калининградской области, а также строительство отдельного предприятия, управление которым будет осуществляться “Автотором”.

В настоящее время автомобили BMW собираются на мощностях “Автотора”, при этом заявка автопроизводителя на СПИК уже рассматривается Минпромторгом РФ.

В январе 2018 г. сообщалось, что российское подразделение BMW ООО “БМВ Русланд Трейдинг” в конце 2017 г. создало в Калининграде дочернее ООО “БМВ Русланд Аутомотив”.

Согласно данным системы “СПАРК-Интерфакс”, дата регистрации компании – 25 декабря 2017 г., место регистрации – Калининград. Основным видом деятельности ООО указаны “аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом”.

При этом в списке видов деятельности также, в частности, значатся производство легковых автомобилей, мотоциклов, кузовов для легковых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, электрического и электронного оборудования для автомобилей, сидений и прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств и др.

В BMW тогда подтвердили, что компания зарегистрировала дочернее ООО.

“Мы подтверждаем, что в декабре 2017 года зарегистрирована компания ООО “БМВ Русланд Аутомотив”. Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее”, – говорил “Интерфаксу” возглавлявший тогда российское подразделение BMW Максимилиан Келльнер.

Позднее компания была переведена под прямое владение компании “Байерише Моторен Верке Акциенгезельшафт” (BMW AG, штаб-квартира немецкого автоконцерна в Мюнхене, Германия).

По словам М.Келльнера, компания всерьез рассматривает Калининград в качестве подходящей площадки для строительства завода, “учитывая долгосрочное присутствие BMW в данном регионе, а также привлекательный инвестклимат и планы калининградских властей по его дальнейшему улучшению”.

При этом в феврале 2018 г. представитель Минпромторга РФ заявлял, что “компания BMW приняла решение о строительстве своего автомобильного завода на территории Калининградской области”.

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