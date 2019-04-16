Skoda Vision GT: готовимся к премьере еще одного кроссовера

Компания Skoda готовится к премьере нового Vision GT

Компания Skoda распространила скетчи нового концептуального SUV, созданного в сотрудничестве с SAIC-Volkswagen. Skoda Vision GT является развитием идей, заложенных в Vision iV, который чехи впервые представили в Женеве в марте 2019 года.

У Skoda Vision GT по сравнению с Vision iV головная оптика и задние фонари, насколько позволяют судить тизеры, выглядят практически серийно. Новый концепт также отличает линия крыши – она не такая крутая, как у женевского дебютанта. Приставка GT в названии кроссовера может указывать на купеобразный кузов, а может намекать на высокую производительность автомобиля. Скорее всего, верно первое предположение – по аналогии с Kodiaq и его версией кросс-купе Kodiaq GT.

Отсутствие лючка бака для топлива наводит на мысль о том, что Skoda представит электрифицированный SUV. Это значит, что Vision GT создан на базе модульной платформы MEB, разработанной Volkswagen для электрокаров.

Технические подробности о новинке пока не разглашаются, но, вероятно, начинка окажется идентичной Skoda Vision iV: два электромотора – по одному на каждой оси, суммарной мощностью 306 л.с. Запаса энергии литий-ионной батареи должно хватить не менее чем на 500 км пробега. Напомним, что в Шанхай Skoda привезла новую модификацию Vision iV, которая почти готова к выходу на рынок.

Дата премьеры Skoda Vision GT не сообщается.

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