Рабочие Ford в Ленобласти потребовали соблюдения международных норм при увольнении

Рабочие Ford провели митинг с требованием соблюдения международных норм при увольнении

Рабочие Ford провели в городе Всеволожск Ленинградской области согласованный пикет с требованием соблюдения международных норм при увольнении, заявив о дискриминации со стороны иностранного руководства предприятия, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее профсоюз закрывающегося завода в Ленинградской области потребовал выплатить сотрудникам по два годовых оклада при увольнении, в противном случае не исключил забастовок и голодовок.

“Ответов от руководства Ford нет, на переговоры не идут. Нас дискриминируют только потому, что мы россияне, для них мы люди второго, третьего сорта”, — сказал председатель заводского профсоюза Михаил Сергеев, выступая на пикете.

Участники акции протеста держали в руках плакаты “Форд Россия не равно Форд Европа. Дискриминация”, “Губернатор и глава! Защищай наши права!” и другие. Некоторые транспаранты были написаны на английском языке в адрес иностранного руководства компании.

Председатель территориальной организации межрегионального профсоюза “Рабочая ассоциация” (МПРА) Игорь Темченко сообщил РИА Новости, что рабочие продолжат требовать соблюдения своих прав на предприятии в соответствии с международными нормами.

По его словам, работодатель не хочет говорить с рабочими об их требовании компенсации. “Это дело переговоров. Мы готовы разговаривать на эту тему с работодателем, с его стороны требуется только желание. Мы знаем, что от обещанных 200 миллионов рублей нам, рабочим, дают всего три процента вместо обещанных “золотых гор”. А раньше эту сумму обещали поделить на всех”, — сказал он.

Ранее стало известно, что Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, завод в регионе будет работать до 20 июня, и на этом этапе произойдет добровольное сокращение сотрудников. Тех, кого не устроят его условия, ожидает плановое сокращение в сентябре. Максимальные выплаты получат работники автозавода со стажем более 10 лет.

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