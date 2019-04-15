Программное обеспечение Bosch убережёт людей от опасности на дороге

13 европейских стран уже пользуется системой предупреждения водителя о выезде на полосу встречного движения

Водители, двигающиеся по полосе встречного движения – ужасающая перспектива. Опасность встречи с водителем на полосе встречного движения далеко не редкость, как многие могут подумать. Только в Германии, ежедневно каналы дорожных новостей сообщают об около 5 случаях возникновения опасности из-за водителей, выехавших на полосу встречного движения, и о 2000 случаях в год. Всего пару тысяч строк программного кода могут спасти человеческие жизни – Bosch демонстрирует это с помощью облачной системы предупреждения водителя о выезде на полосу встречного движения.

Это спасительное облачное решение не только оповещает водителя, который двигается в противоположном потоку направлении, но также предупреждает других находящихся в зоне опасности автомобилистов, молниеносно распространяя уведомления на территории 13 европейских стран. Первоначально интегрированная в радиоприложения немецких вещательных компаний Antenne Bayern и Rock Antenne в начале 2018 года, система предупреждения о водителе на полосе встречного движения уже имеет 400 000 уникальных пользователей и их число будет только увеличиваться.

Около 15 приложений для навигации, потокового вещания и радио теперь имеют функцию, разработанную Bosch. И благодаря этому сервис может охватить несколько миллионов человек в Европе – от Ирландии до Италии и от Португалии до Польши.

«Больше никаких фатальных аварий по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения – это цель Bosch», – отмечает доктор Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH.

Bosch также разработал программный модуль для этого цифрового спасателя. Единственный в своем роде в мире, он интегрирует функцию оповещения в информационно-развлекательную систему автомобиля.

Программное обеспечение распространяется по миру

Всё больше сервисов навигации, радиостанций и новостных порталов интегрируют в свои мобильные приложения облачную функцию оповещения о выезде на полосу встречного движения от Bosch, посылая всем пользователям цифрового ангела-хранителя во время путешествия за рулем. Одним из самых популярных в этом роде мобильных приложений является приложение для GPS-навигации Karta, разработанное португальским стартапом NDrive – около 8 миллионов в месяц и один миллион человек ежедневно пользуются этим приложением. Люди из 140 стран мира используют приложение, чтобы найти оптимальный маршрут к месту назначения.

Приложение для радио и потокового вещания, разработанное компанией bigFM, насчитывающее более полумиллиона уникальных пользователей, с января 2019 года поддерживает функцию приложения Bosch. Такие радиостанции как Radioplayer.de, radio FFN, radio rainbow, rainbow 2, radio RPR, TCS, BikerSOS и многие другие предлагают своим пользователям приложений новый сервис. Всё больше партнеров, включая создателей мобильных приложений Focus Online, Calimoto и V-Navi уже готовы внедрить сервис Bosch. «Мы хотим запустить систему оповещения о водителе на встречной полосе от Bosch везде без исключений. Даже одно дорожное происшествие – это слишком много», – отмечает Хейн.

Программное обеспечение для умной связи

Около трети дорожных происшествий, причиной которых явилось движение по встречной полосе на протяжении всего 500 метров, заканчиваются фатально. Чтобы определить, двигается ли автомобиль в неправильном направлении, облачная функция сравнивает параметры движения автомобиля с разрешенным направлением движения. Эта информация хранится в базе данных. Для её активации водителю необходимо запустить приложение в фоновом режиме. Любой водитель, который ошибочно примет съезд с трассы за выезд с неё, получит push-уведомление.

В то же время водители находящихся поблизости автомобилей будут также предупреждены об опасности. Чем больше взаимосвязанных транспортных средств, тем теснее становится невидимая сеть безопасности. Это в свою очередь повысит эффективность предупреждений о водителях, двигающихся по полосе встречного движения. Bosch будет применять новый программный модуль для интеграции системы предупреждения о выезде на встречную полосу непосредственно в информационно-развлекательные системы будущих транспортных средств.

Предупреждения об опасности будут заблаговременно появляться на дисплее приборной панели. Bosch ведёт тесную работу с автопроизводителями, которые хотят предложить водителям новых автомобилей функцию предупреждения об опасности на полосе встречного движения как часть стандартного пакета.