Range Rover Evoque возглавил рейтинг безопасности Euro NCAP

Роскошный внедорожник продемонстрировал уровень защиты взрослых пассажиров на уровне 94% и 87% по уровню безопасности детей.

Таким образом, Evoque стал очередным представителем модельного ряда Land Rover, отмеченным оценкой в пять звезд от Euro NCAP вслед за Range Rover Velar и Land Rover Discovery.

Новый Range Rover Evoque, созданный на базе новой архитектуры PTA, получил передовые функции помощи водителю и технологии активной безопасности. Среди них представлены системы экстренного торможения, удержания полосы движения, передние и задние датчики парковки, а также задняя камера, доступная уже в базовом оснащении.

Такой широкий набор функций обеспечил новому Evoque высшую оценку в пять звезд в одной из самых сложных испытательных программ Euro NCAP.

Владельцы автомобиля могут дополнить ряд доступных систем двумя пакетами опций. Пакет Park Pack включает систему помощи при парковке, 360-градусные датчики парковки, системы мониторинга движения позади автомобиля и предупреждения о приближающихся объектах при выходе из автомобиля.

Пакет Drive Pack предлагает адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и систему экстренного торможения на высоких скоростях. Каждая из функций призвана повысить уровень безопасности и уверенности в любых дорожных условиях.

Кроме того, новый Evoque получил внушительный набор подушек безопасности по всему салону, включая подушку для пешеходов. Все это гарантирует безопасность каждого участника движения – не только внутри, но и вне автомобиля.

Финбар МакФолл (Finbar McFall), глобальный директор по продукту Jaguar Land Rover:

«Range Rover Evoque зачастую эксплуатируется и в городе, и за его пределами. Именно поэтому мы оснастили его рядом передовых технологий, призванных предотвратить дорожные инциденты, а также новой архитектурой, позволяющей минимизировать последствия возможной аварии. Как результат мы имеем еще один автомобиль Land Rover, завоевавший пять звезд в рейтинге Euro NCAP».

Ряд передовых технологий нового Range Rover Evoque включает зеркало заднего вида с технологией ClearSight. Одним нажатием кнопки зеркало трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, на который выводится изображение с камеры заднего вида.

Система предлагает 50-градусный обзор и превосходную видимость даже в условиях низкого освещения. Благодаря этой функции водитель может получить полный обзор пространства за автомобилем, которому не препятствуют ни пассажиры заднего ряда, ни громоздкие предметы.

Также владельцам Evoque доступна технология ClearSight Ground View, которая делает капот автомобиля практически «прозрачным». Система камер проецирует на верхний сенсорный экран 180-градусное изображение пространства под передней частью автомобиля, что особенно полезно во время сложной парковки, при заезде на высокие тротуары и при движении по бездорожью.