Динамика и инновации кроссовера Renault Arkana

В этом году Renault представит купе-кроссовер Renault Arkana – уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера.

Renault Arkana базируется на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. В то время как остальные 45% шасси признаны лучшими, проверенными временем техническими решениями, которые зарекомендовали себя и востребованы клиентами.

Автомобиль оснащен новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Обширное использование высокопрочных марок стали и новые силовые панели кузова обеспечивают кузову купе-кроссовера высокую жесткость на кручение. Более жесткий кузов не только обеспечивает высокий уровень безопасности, но и вносит значительный вклад в улучшение комфорта и управляемости, а также снижение уровня шумов и вибраций.

Renault ARKANA предлагается как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. В последнем случае водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии: 2WD, 4WD и 4WD LOCK.

Renault рассчитывает получить максимальный рейтинг в независимых краш-тестах по методике ARCAP. Купе-кроссовер Renault ARKANA прошел полный цикл испытаний в экстремальных режимах и полностью соответствует российским климатическим и дорожным условиям.

Совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA полностью отвечает требованиям российских клиентов и подарит новый уровень удовольствия от вождения.