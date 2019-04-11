Водителям столичного региона рекомендовали сменить резину

В Гидрометцентре рекомендовали столичным водителям поменять зимние шины на летние в ближайшее время.

По словам синоптиков, в конце этой недели по ночам температура еще будет близка к нулевым отметкам, а днем – выше пяти градусов.

“В Москве резину уже можно менять, – заключили в Гидрометцентре. – А что касается жителей Московской области, то “переобуваться” стоит только при одном условии – если не приходится вечером и утром ездить по лесным дорогам, где пока лежит снег”.

Автомобилистам в Санкт-Петербурге рекомендуют повременить со сменой покрышек еще пять дней, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Напомним, в прошлом году автомобилисты не “переобувались” вплоть до середины апреля. К этому моменту воздух в городе днем прогревался до +9 градусов, однако ночью температура опускалась до 0 градусов.

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