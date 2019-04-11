Man стал еще безопаснее и эффективнее на дороге

На базе нового рулевого управления MAN ComfortSteering, удалось усовершенствовать систему LaneGuardSystem (LGS).

Кроме того, адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией Stop&Go теперь доступен и для автомобилей с коробкой передач TipMatic12. Он подходит для большинства вариантов моделей MAN серии TGS и TGX, работающих в строительной и смежных отраслях, за исключением полноприводных автомобилей и вариантов исполнения со стальным бампером.

Вспомогательные системы MAN: ACC Stop&Go и EBA2

MAN вскоре представит элементы комплектации, обеспечивающие безопасность. Так, адаптивный круиз контроль (ACC), с 2018 года предлагаемый еще и с функцией Stop&Go, значительно повышает не только безопасность, но и комфорт вождения. Сначала он применялся на седельных тягачах с коробкой передач MAN TipMatic14, а скоро будет предлагаться и для широкого спектра автомобилей с коробкой передач TipMatic12.

В диапазоне скорости от 0 до 25 км/ч система ACC Stop&Go автоматически поддерживает расстояние до впереди идущего транспорта даже на низких скоростях. Она подтормаживает и в случае необходимости полностью останавливает автомобиль, а после коротких остановок самостоятельно возобновляет движение. Это помогает водителю двигаться в медленном плотном потоке, в пробке или в условиях города спокойно и без стресса.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль MAN нового поколения обеспечивает более комфортное сближение с впереди идущими попутными автомобилями. Грузовик самостоятельно тормозит перед стоящим впереди транспортным средством до полной остановки.

Если пауза в движении длится менее двух секунд, он сам снова трогается с места. Если же остановка продолжалась более двух секунд, для возобновления движения водитель нажимает педаль акселератора или клавишу на многофункциональном рулевом колесе.

Эта система снижает нагрузку на водителя, двигающегося в плотном потоке, и он меньше устает, справляясь с дорожными ситуациями в пробке. Кроме того, система более эффективно управляет торможением и разгоном, тем самым уменьшая износ тормозов и расход топлива при движении.

Ассистент экстренного торможения EBA2 заметно превосходит действующие в Европе с ноября 2018 года более жесткие требования закона к системам автоматического экстренного торможения.

Благодаря продуманному синтезу данных радара и камеры система EBA2 может надежнее интерпретировать даже сложные сценарии движения. Она позволяет более точно идентифицировать впереди идущий транспорт и неподвижные препятствия, чтобы активировать экстренное торможение только при необходимости.

Исходя из положительного опыта, MAN серийно устанавливает систему EBA2 с весны 2017 года уже без клавиши отключения на передней панели, чтобы и дальше повышать безопасность с помощью этой системы. При этом водитель по-прежнему сохраняет полный контроль над системой в любое время.

MAN предлагает систему EBA2 для моделей всего диапазона тоннажа от 7,5 т, а с начала 2018 года и для автомобилей экологического класса Euro 3, 4 и 5.

Снижение нагрузки на водителя благодаря системе MAN ComfortSteering

На моделях серий TGM, TGS и TGX с новым семейством двигателей Euro 6 компания MAN в течение 2019 года внедрит активный усилитель рулевого управления MAN ComfortSteering.

Специальный электродвигатель в зависимости от ситуации усиливает прилагаемый водителем момент на рулевом колесе небольшим дополнительным моментом, тем самым облегчая руление и делая его в целом точнее и комфортнее.

Регулируемый в зависимости от скорости усилитель рулевого управления позволяет водителю легко вращать руль при маневрировании и обеспечивает стабильное удержание полосы при езде на высоких скоростях.

Больше безопасности с системой MAN Lane Return Assist

В случае съезда с полосы движения без включения указателей поворота ассистент возврата на полосу движения LRA (LaneReturnAssist) активно возвращает автомобиль на свою полосу.

На многих модификациях MAN серии TGM, TGS и TGX с новым семейством двигателей Euro 6 эта функция дополняет уже давно известную и надежно работающую систему, оповещающую водителя о непреднамеренном пересечении разметки LGS (Lane Guard System).

LGS предупреждает об уходе с полосы звуковыми сигналами, а доступный с 2019 года ассистент LRA активно вмешивается в управление автомобилем и возвращает его в зону, ограниченную дорожной разметкой. При этом водитель может в любое время взять управление на себя.

Чтобы система могла работать, водитель должен постоянно держать руки на рулевом колесе, поскольку он отвечает за управление автомобилем.