АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Апрель 11 22:04 2019

Поставки автомобилей Lada в Европу будут прекращены

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.

“В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки”, – отметила она.

В компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, делая основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.

LADA XRAY CROSS

Ранее представитель LADA Automobile GmbH – партнер АвтоВАЗа в Германии – сообщил, что концерн вскоре сильно сократит или даже приостановит поставки автомобилей на европейские рынки из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу.

В частности, будет полностью прекращен экспорт новых автомобилей в Германию и Австрию с мая этого года. Некоторое время после приостановки еще будут продаваться автомобили со склада.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Ladaпрекращение поставок в Европу
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Пьяный водитель сбил 4 велосипедистов

Пьяный водитель сбил 4 велосипедистов 1

Европейские дилеры получили премию Lexus Kiwami Award 2018

Европейские дилеры получили премию Lexus Kiwami Award 2018 0

Bloodhound SSC планирует развить 800 миль в час

Bloodhound SSC планирует развить 800 миль в час 0