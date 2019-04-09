Названы самые опасные для водителей российские регионы

Опубликованы официальные данные об авариях на дорогах России со статистикой по регионам

В 2018 году в авариях на дорогах России погибли 18 214 человек, пострадали – 214 853 человека. Всего произошло 168 099 ДТП.

По данным ГИБДД РФ, лидером по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях стал Краснодарский край – 1053 человека. Далее идут Московская область (938 человек), Ростовская область (554 человека), Башкирия – (550 человек), Москва – (465 человек).

Кроме того, большое число жертв ДТП зафиксировано в Воронежской области, Ставропольском крае, Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областях.

В то же время самым безопасным стал Чукотский автономный округ. Там за последний год погибли два человека. В Ненецком автономном округе за год погибли три человека. За этими регионами следуют Магаданская область – 30 человек, Еврейская автономная область – 32 человека, Республика Алтай – 36 человек.

При этом только в 20 регионах число погибших на дорогах составило меньше 100 человек.

Ранее сообщалось, что в аварии стали чаще попадать опытные водители. Водители, стаж которых более 15 лет, совершили 61 519 ДТП, что на 2,8 процента больше, чем годом ранее. А водители со стажем от 10 до 15 лет совершили 21 276 аварий, что на 4,9 процента превышает итоги 2017 года.

Ежегодно более 4 500 человек погибают в ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом более 25 000 человек получают травмы, в том числе и очень тяжелые.

Источник.