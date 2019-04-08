На вторичке РФ всплыли автомобили «для понимающих»

Журналисты белорусского издания Abw.by сообщили об обнаружении новых «мутных» схем на рынке подержанных автомобилей в России. По данным издания, злоумышленники научились легализовывать краденые машины и обходить запреты на регистрационные действия.
Источник сообщает, что в настоящее время в России можно приобрести бывшие в употреблении автомобили с белорусской регистрацией, а также с регистрацией в других странах Таможенного союза. Многие предлагаемые экземпляры с нероссийской «пропиской» имеют криминальное прошлое. В объявлениях о продаже «мутных» машин звонить просят «только понимающих».
Данный класс предложений объединяет «распилы», «конструкторы», временно ввезённые автомобили из Европы и даже российские машины, на которые наложен запрет на регистрационные действия. Они «регистрируются» в Беларуси или других странах ТС по поддельным документам.
Ранее в России уже «светились» автомобили с крадеными белорусскими номерами. Так, в конце 2017 года в Чечне был зафиксирован случай с Infiniti G35. Выяснилось, что они были украдены в Беларуси, а автомобиль оказался нелегально ввезённым. В настоящее время в России можно «регистрировать» автомобиль на номера любой страны, входящей в ТС. Если прежде подделывались лишь сами документы, то теперь умельцы клепают и сами номера. Помимо «белорусских» экземпляров в России активно торгуют автомобилями, якобы зарегистрированными в Казахстане, Армении и Кыргызстане. Объединяют все эти объявления отметки «не растаможен» и «звонить понимающим».
Причина, по которой «мутные» экземпляры находят покупателей, банальна — внутри Таможенного союза нет единой базы, позволяющей отслеживать такие автомобили. Их можно «регистрировать» в любой из стран, входящих в союз. Главное — ездить на таких экземплярах по «правильным» странам и не соваться в страну липовой регистрации. Владельцы криминальной техники не просто пользуются ей незаконно, но также не платят налоги и не получают штрафов с камер автоматической фиксации нарушений.
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C 2014 года www.amsrus.ru