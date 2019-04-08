На вторичке РФ всплыли автомобили «для понимающих»

На вторичном рынке РФ появились угнанные автомобили из стран Таможенного союза

Журналисты белорусского издания Abw.by сообщили об обнаружении новых «мутных» схем на рынке подержанных автомобилей в России. По данным издания, злоумышленники научились легализовывать краденые машины и обходить запреты на регистрационные действия.

Источник сообщает, что в настоящее время в России можно приобрести бывшие в употреблении автомобили с белорусской регистрацией, а также с регистрацией в других странах Таможенного союза. Многие предлагаемые экземпляры с нероссийской «пропиской» имеют криминальное прошлое. В объявлениях о продаже «мутных» машин звонить просят «только понимающих».

Данный класс предложений объединяет «распилы», «конструкторы», временно ввезённые автомобили из Европы и даже российские машины, на которые наложен запрет на регистрационные действия. Они «регистрируются» в Беларуси или других странах ТС по поддельным документам.

Ранее в России уже «светились» автомобили с крадеными белорусскими номерами. Так, в конце 2017 года в Чечне был зафиксирован случай с Infiniti G35. Выяснилось, что они были украдены в Беларуси, а автомобиль оказался нелегально ввезённым. В настоящее время в России можно «регистрировать» автомобиль на номера любой страны, входящей в ТС. Если прежде подделывались лишь сами документы, то теперь умельцы клепают и сами номера. Помимо «белорусских» экземпляров в России активно торгуют автомобилями, якобы зарегистрированными в Казахстане, Армении и Кыргызстане. Объединяют все эти объявления отметки «не растаможен» и «звонить понимающим».

Причина, по которой «мутные» экземпляры находят покупателей, банальна — внутри Таможенного союза нет единой базы, позволяющей отслеживать такие автомобили. Их можно «регистрировать» в любой из стран, входящих в союз. Главное — ездить на таких экземплярах по «правильным» странам и не соваться в страну липовой регистрации. Владельцы криминальной техники не просто пользуются ей незаконно, но также не платят налоги и не получают штрафов с камер автоматической фиксации нарушений.

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