Рост продаж Vitara – 133%

Suzuki Vitara остается локомотивом продаж японской компании. В марте российские автолюбители приобрели 578 Vitara, что стало выдающимся показателем даже для этой популярной модели. Обновленный кроссовер, продажи которого стартовали в конце февраля, вызвал высокий интерес автолюбителей по всей стране.
Не сбавляет оборотов и внедорожник Suzuki Jimny. Уникальный в своем классе автомобиль по продажам в марте вырос на 80% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Первый весенний месяц 2019 года стал успешным и для кроссовера Suzuki SX4. Выпуск в прошлом году лимитированной версии модели позволяет автомобилю демонстрировать стабильный рост продаж. По сравнению с мартом прошлого года результат выглядит феноменально – рост составил 99%.
Всего компания Suzuki в период с января по март реализовала 1114 своих автомобилей разных моделей (Jimny – 65, New SX4 – 249, Vitara – 800).
«Обновленная Suzuki Vitara, как и ожидалось, была встречена российскими потребителями с неподдельным интересом. О чем свидетельствуют показатели продаж этого кроссовера в марте. Полагаю, новый цвет позиционирования флагмана Suzuki, «солнечный желтый», внес немалую толику в выбор покупателей. Все устали от серых зимних будней. А новая Vitara стала проводником в светлые, яркие, теплые весенние дни», – сказал генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.
C 2014 года www.amsrus.ru