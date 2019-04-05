«Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали спонсорское соглашение

«Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали спонсорское соглашение
Апрель 05 10:01 2019

Компания Hyundai вновь стала спонсором ПФК ЦСКА

Сегодня на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали договор о сотрудничестве. Компания Hyundai продолжит поддерживать один из самых титулованных в истории российского футбола клубов в качестве официального спонсора.

президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер

В рамках соглашения логотип Hyundai будет размещаться на форме игроков ПФК ЦСКА, а также станет неотъемлемой частью рекламных кампаний на стадионе, проводимых во время домашних матчей и сопутствующих мероприятий с участием футболистов.

Одним из немаловажных плюсов для клиентов компании станет возможность бесплатно парковать свои автомобили марки Hyundai на всех домашних матчах ПФК ЦСКА.

«Подписание договора о сотрудничестве – знаменательное событие для компании Hyundai, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Мы вновь стали партнерами футбольного клуба ЦСКА. Это партнерство демонстрирует нашу приверженность популярнейшему виду спорта в России. Мы надеемся, что наша поддержка позволит спортсменам добиваться наивысших результатов как в России, так и на международной арене».

«Надеюсь, что благодаря новому контракту бренд Hyundai еще больше привлечет к себе внимание ценителей хорошего футбола и современных, технологичных и качественных автомобилей, а также укрепит свой имидж автомобильного лидера на территории нашей страны», – прокомментировал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Впервые компания Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА в 2010 году. В рамках предыдущих соглашений логотип Hyundai размещался на форме игроков ПФК ЦСКА и на стадионе во время домашних матчей ЦСКА. «Хендэ Мотор СНГ», таким образом, стала одним из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА.

Hyundai и CSKA_спонсорство

Спонсорство футбольных мероприятий является одним из ключевых направлений глобальной стратегии Hyundai по поддержке спорта. Компания начала сотрудничать с FIFA в 1999 году и останется в списке главных спонсоров организации до 2022 г. в качестве официального автомобильного партнера. В прошлом году Hyundai Motor выступила официальным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, передав 530 автомобилей для нужд сборных, арбитров, официальных лиц и организаторов во время международного турнира.Помимо транспортной поддержки, компания также организовала множество активностей для поклонников футбола во время Чемпионата.

На тему:

  Article "tagged" as:
ПФК ЦСКАспонсорское соглашениеХендэ Мотор СНГ
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Mazda намерена отозвать 2,3 млн автомобилей по всему миру

Mazda намерена отозвать 2,3 млн автомобилей по всему миру 0

Депутаты программу АвтоВАЗа одобрили

Депутаты программу АвтоВАЗа одобрили 1

Jaguar Land Rover покупает 543 классических автомобиля

Jaguar Land Rover покупает 543 классических автомобиля 0