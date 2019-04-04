Bentley Bentayga V8 Design Serie: современный стиль и динамичный характер

Bentayga V8 Design Series самый роскошный в мире внедорожник от Bentley

Компания Bentley представляет Bentayga V8 Design Series – современную, стильную и невероятно динамичную версию самого роскошного в мире внедорожника. Уникальные дизайнерские решения для интерьера и экстерьера новой серии от специалистов ателье персонализации Mulliner гармонично сочетаются с опциями Bentayga, создавая невероятно привлекательную версию уже известной модели. Bentayga Design Series, созданная на базе динамичной и маневренной моделиBentayga V8, так же, как и остальные модели, производится вручную на единственном заводе марки в английском городе Крю.

Design Series – это своеобразное переосмысление элегантного и при этом атлетичного облика Bentayga с акцентом на исключительные характеристики и роскошь. В новой версии модели ателье Mulliner предлагает эксклюзивные легкосплавные колесные диски серого цвета Palladium Grey Paragon, оборудованные самовыравнивающимися вставками с изображением литеры«В». Салон с двухцветной отделкой оформлен в притягательных оттенках и дополнен особыми деталями: карбоновыми элементами с новым ромбовидным рисунком, кожаной обивкой сидений цвета Beluga с яркими акцентирующими линиями, а также стильными часами Breitling с перламутровым циферблатом.

Современный, динамичный и притягательный дизайн

Новый Bentayga V8 Design Series несомненно будет заметен в городском потоке. Спортивный характер роскошного внедорожника дополнен динамичными, яркими и современными дизайнерскими элементами. В стандартную комплектацию новинки входит пакет черных элементов отделкиBentayga Blackline, в числе которых окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные патрубки выхлопных труб с глянцевым черным покрытием, воспроизводящие эмоциональный и завораживающий звук работы двигателя V8.

Специальная версия Design Series определяется по соответствующим надписям в нижней части передних дверей. Новые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon темно-серого цветаPalladium Grey с эффектом металлик украшены полированными элементами. В числе особенностей Design Series – уникальные самовыравнивающиеся вставки в колесных дисках от специалистов ателье Mulliner – эмблемы с литерой «B» сохраняют вертикальное положение при вращении колес благодаря современному механизму балансировки.

Эксклюзивный и роскошный салон

Для Bentayga V8 Design Series специалисты Bentley разработали новые элементы оформления интерьера. В салоне использована великолепная двухцветная отделка. В дополнение к основному цвету кожаной обивки Belugaна выбор предлагается один из четырех контрастных цветов: красный Pillar Box Red, оранжевый Orange, белый Mulliner White и синий Klein Blue.Такое цветовое решение впервые предлагается для модели Bentayga,специально для версии Design Series. Яркие контрастные элементы расположены в передней части салона – в зоне консоли и нижней части панели приборов. В числе других уникальных элементов Design Series перфорированная контрастная обивка центральной части передних и задних сидений.

Панель приборов, как и обивка дверей, дополнена глянцевыми ромбовидными вставками из углепластика, специально разработанными для версии DesignSeries.

Отделка консоли и передней панели Piano Black гармонично сочетается с темной цветовой гаммой салона и дополняет выразительный дизайн автомобиля. Минималистичная двухцветная вышивка на спинке сидений перекликается с наружными эмблемами Design Series. В центре приборной панели расположены элегантные часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами.

Уникальное оформление салона дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах с подсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.

Bentayga V8: скорость и превосходная управляемость

Благодаря превосходным ходовым характеристикам и высочайшему уровню роскоши, свойственным Bentley Bentayga, этот роскошный SUV сделает каждую поездку незабываемой. Мощный, уникальный, неповторимый,Bentayga создан для тех, кто ценит роскошь и не согласен на меньшее. В Bentayga V8 Design Series роскошь, мощность, практичность и спортивный характер определяют новые стандарты. Превосходная отзывчивость автомобиля обеспечивается 4,0-литровым бензиновым двигателем новейшего поколения и системой Bentley Drive Dynamics, предлагающей различные настройки – от свойственного лимузину комфорта до по-спортивному точной управляемости.

Мотор V8 развивает 550 л.с. мощности и 770 Н·м крутящего момента, разгоняя роскошный внедорожник до первой сотни всего за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч. [Показатели моделиBentayga V8 в рамках цикла WLTP: расход топлива в смешанном цикле,л/100 км – 13; выбросы CO₂ в смешанном цикле движения – 296 г/км.]Как и все автомобили Bentayga, полноприводная версия Design Series оснащена электронной блокировкой дифференциала и четырьмя режимами вождения Drive Dynamic, которые позволяют роскошному SUV достигать даже самых отдаленных локаций с непростым ландшафтом.

Режим Sport обеспечивает еще более динамичное вождение, а перенастроенный звук системы выпуска и более жесткая подвеска делают управление автомобилем невероятно захватывающим.

Юбилей Bentley: 100 лет выдающихся достижений

В 1919 году Уолтер Оуэн (У.О.) Бентли создал компанию с простой целью –создать «быстрый автомобиль, хороший автомобиль, лучший в своем классе». С тех пор этот подход остается руководящим принципом, что делает Bentley ведущим мировым производителем роскошных автомобилей и вдохновляет на новые свершения. 10 июля 2019 года марке Bentley исполнится 100 лет. По всему миру компания отмечает этот невероятно долгий путь, пройти который удается лишь немногим производителям, и сегодняшний успех марки на мировом рынке.