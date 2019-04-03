В России начались продажи нового Nissan Qashqai

Компания Nissan объявляет о старте продаж нового Qashqai в официальных дилерских центрах в России, Белоруссии и Казахстане

Новый Qashqai приобрел стильный и современный дизайн, новые опции комфорта и безопасности, новый спортивный руль D-образной формы, новый яркий цвет – голубой металлик, улучшенные настройки вариатора X-Tronic CVT, а также стал более маневренным и тихим. Все изменения в модели были сделаны на основе отзывов владельцев и адаптированы для российских дорожных и климатических условий.

Новый Qashqai доступен в 10 комплектациях и 30 вариантах исполнения, среди них 2 комплектации с предустановленной системой Яндекс.Авто. Список стандартного оборудования был расширен для каждой комплектации.

Для нового Qashqai доступны новые системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB), система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS). В список традиционных для этой комплектации полезных опций безопасности входят система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM), система контроля рядности движения (LDW) и интеллектуальная система мониторинга слепых зон (BSW).

Помимо добавления инновационных технологий, были обновлены и уже имеющиеся, в том числе те, что отвечают за безопасность.

Цены на новый Nissan Qashqai в базовой комплектации составляют от 1 290 000 рублей. За эти деньги клиент уже получает солидный набор стандартного оборудования. Модель в средней комплектации с 2-литровым двигателем и вариатором доступна от 1 613 000 рублей, а с предустановленной системой Яндекс.Авто – от 1 621 000 рублей. Новый Nissan в самой богатой комплектации LE+ Top с новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется от 1 878 000 рублей.