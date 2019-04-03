GM объявляют о новой программе Cadillac Finance и Chevrolet Finance с кредитной ставкой от 5% годовых

Новая программа автокредитования от GM позволит физическим лицам приобретать автомобили по ставке от 5% годовых

General Motors объявляет о новой программе автокредитования для физических лиц Cadillac Finance и Chevrolet Finance. Теперь приобрести новые премиальные автомобили Cadillac и Chevrolet можно по сниженной ставке от 5% годовых при первоначальном взносе в 50% или от 7,5% годовых при первоначальном взносе в 20%.

Новые условия автокредитования стали возможны благодаря началу сотрудничества General Motors Россия и ЮниКредит Банк. Программа Cadillac Finance и Chevrolet Finance вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

«Мы рады приветствовать нашего нового партнера ЮниКредит Банк с обширным опытом работы на автомобильном рынке в премиум-сегменте, и уверены, что наше совместное сотрудничество позволит вывести предложение по автокредитованию для наших клиентов на новый уровень. Благодаря новой финансовой программе и низкой процентной ставке мы расчитываем расширить спектр наших предложений в рамках Cadillac Finance и Chevrolet Finance и привлечь новых клиентов к брендам Cadillac и Chevrolet, укрепив свои позиции в розничных продажах на российском рынке», – заявил Эктор Вилларриал, Генеральный директор General Motors Россия. «За 30 лет работы на российском рынке ЮниКредит Банк приобрел большой опыт обслуживания состоятельных клиентов. Мы всегда стремимся предоставлять наилучшие финансовые решения и сервис, что совпадает с требованиями покупателей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet, — комментирует Денис Алфёров, вице-президент, начальник Управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка. — В партнерстве с «Дженерал Моторз Авто» было разработано специальное предложение для поклонников Cadillac и Chevrolet – возможность приобрести автомобиль по привлекательной ставке 5% годовых, которая зафиксирована в кредитном договоре. Мы ожидаем, что сотрудничество ЮниКредит Банка и «Дженерал Моторз Авто» позволит увеличить продажи бренда в России».

Подробную информацию о новых условиях автокредитования можно узнать на официальных сайтах Cadillac www.cadillac.ru and Chevrolet www.chevrolet.ru, а также в официальных дилерских центрах Cadillac и Chevrolet.