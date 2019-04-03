GM объявляют о новой программе Cadillac Finance и Chevrolet Finance с кредитной ставкой от 5% годовых

GM объявляют о новой программе Cadillac Finance и Chevrolet Finance с кредитной ставкой от 5% годовых
Апрель 03 22:01 2019

Новая программа автокредитования от GM позволит физическим лицам приобретать автомобили по ставке от 5% годовых

General Motors объявляет о новой программе автокредитования для физических лиц Cadillac Finance и Chevrolet Finance. Теперь приобрести новые премиальные автомобили Cadillac и Chevrolet можно по сниженной ставке от 5% годовых при первоначальном взносе в 50% или от 7,5% годовых при первоначальном взносе в 20%.

Chevrolet

Новые условия автокредитования стали возможны благодаря началу сотрудничества General Motors Россия и ЮниКредит Банк. Программа Cadillac Finance и Chevrolet Finance вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

«Мы рады приветствовать нашего нового партнера ЮниКредит Банк с обширным опытом работы на автомобильном рынке в премиум-сегменте, и уверены, что наше совместное сотрудничество позволит вывести предложение по автокредитованию для наших клиентов на новый уровень. Благодаря новой финансовой программе и низкой процентной ставке мы расчитываем расширить спектр наших предложений в рамках Cadillac Finance и Chevrolet Finance и привлечь новых клиентов к брендам Cadillac и Chevrolet, укрепив свои позиции в розничных продажах на российском рынке»,  заявил Эктор Вилларриал, Генеральный директор General Motors Россия.

«За 30 лет работы на российском рынке ЮниКредит Банк приобрел большой опыт обслуживания состоятельных клиентов. Мы всегда стремимся предоставлять наилучшие финансовые решения и сервис, что совпадает с требованиями покупателей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet, — комментирует Денис Алфёров, вице-президент, начальник Управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка. — В партнерстве с «Дженерал Моторз Авто» было разработано специальное предложение для поклонников Cadillac и Chevrolet – возможность приобрести автомобиль по привлекательной ставке 5% годовых, которая зафиксирована в кредитном договоре. Мы ожидаем, что сотрудничество ЮниКредит Банка и «Дженерал Моторз Авто» позволит увеличить продажи бренда в России».

Подробную информацию о новых условиях автокредитования можно узнать на официальных сайтах Cadillac www.cadillac.ru and Chevrolet www.chevrolet.ru, а также в официальных дилерских центрах Cadillac и Chevrolet.

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AMSRUS
AMSRUS

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