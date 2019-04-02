Škoda предлагает клиентам выгодные условия на покупку автомобилей в апреле

ŠKODA AUTO предлагает выгодные цены на свои автомобили в апреле 2019 г

В апреле ŠKODA AUTO Россия вновь порадует клиентов привлекательными предложениями на приобретение автомобилей марки. При покупке моделей RAPID и OCTAVIA выгода составит до 143 100 рублей и 187 400 рублей соответственно. Выбирая флагман чешского бренда SUPERB, клиенты смогут сэкономить до 175 000 рублей, а приобретая первый семейный внедорожник марки KODIAQ – до 75 000 рублей. Также действуют привлекательные условия по классическим кредитам и кредитам SIMPLY CLEVER. Максимальная выгода по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо достигает 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

В апреле ŠKODA AUTO Россия предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки 2018 и 2019 года выпуска. Так, приобретая компактный лифтбек RAPID, клиенты чешского бренда сэкономят до 143 100 рублей, а выбирая модель OCTAVIA – до 187 400 рублей. При покупке флагмана бренда SUPERB или семейного внедорожника KODIAQ, выгода составит до 175 000 рублей и до 75 000 рублей соответственно.

ŠKODA также продлевает действие предложений по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей RAPID и KODIAQ составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а для будущих владельцев OCTAVIA предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки SUBERB, смогут воспользоваться кредитом SIMPLY CLEVER со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 15%. Кроме того, с 01 апреля ŠKODA AUTO запускает специальную акцию для новых владельцев модели OCTAVIA – с тарифом по страхованию каско 3%.

В апреле обновились условия программы Утилизация/Трейд-ин. Теперь в ней участвует весь модельный ряд ŠKODA 2019 года выпуска, а максимальная выгода составляет до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.