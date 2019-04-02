KIA представляет новый Pro Ceed для российского рынка

30 апреля 2019 г стартуют продажи нового KIA Pro Ceed

Компания KIA Motors Russia and CISHQ сообщает, что 30 апреля 2019 года на территории Российской Федерации начнутся продажи Pro Ceed с оригинальным кузовомshootingbrake. KIA Pro Ceed становится не только флагманом всего семейства моделей Ceed,но и новым словом в сегменте компактных автомобилей в целом.Pro Ceed предлагает редкое и сбалансированное сочетание эстетики спортивного купе, комфорта «гран-турера», практичности и вместительности универсала.Он в полной мере сохранил спортивный и энергичный дух, свойственный его предшественникам – двум поколениям трехдверного хэтчбека pro cee’d.

На российском рынке новый флагман семейства будет представлен в двух исполнениях. Pro Ceed GT Line с двигателем 1,4T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (140 л.с.). Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с, а его комбинированный расход топлива составляет 6,1 л / 100 км. Максимально оснащенная версия Pro Ceed GT получила еще более мощный двигатель 1,6 T-GDI(200 л.с.). Она является прямым преемником мощных спортивных cee’dGT/pro_cee’dGTпредыдущего поколения. Разгон до 100 км/ч у ProCeedGTзанимает 7,5 с, расход топлива в комбинированном цикле – 7,0 л / 100 км.

Обе версии оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7 DCT с двумя сцеплениями, имеют привод на передние колеса.Вне зависимости от комплектации предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select и возможность ручного переключения передач при помощи подрулевых лепестков.

KIA Pro Сeed имеет ряд технических отличий от родственных моделей. Общими кузовными панелями являются только передние крылья и капот, а также фары головного света. При единой колесной базе 2 650 мм габаритная длина Pro Ceed составляет 4 605 мм – у Ceed SW она равна 4 600 мм. Pro Ceed, высота которого равна 1 437 мм,заметно ниже Ceed SW(1 475 мм). После проведения традиционной для KIA адаптации для российских условий эксплуатации дорожный просвет родственных моделей сделан равным и составляет 150 мм, что больше чем у европейских версий, соответственно на 10 и 15 мм.

Угол наклона заднего стекла, в значительной степени определяющий облик Pro Ceed составляет 64.2° относительно вертикальной оси (у Ceed SW – 50.9°).Несмотря на то, что объем багажника универсала Ceed SWнесколько больше (625 л), KIA Pro Ceed предлагает точно такие же возможности компоновки, что делает новинку одним из наиболее удобных в эксплуатации автомобилей в своем классе.Объем багажника Pro Ceed составляет 594 л (VDA), что больше чем у большинства обычных компактных семейных универсалов, и даже некоторых универсалов более высокого сегмента D. За счет отсутствия заднего бортика у багажного отсека – обеспечена минимально возможная погрузочная высота.С момента начала продаж KIA Pro Ceed будет предлагаться в шести (пять для версии GT) цветах кузова.

KIA Pro Ceed GT Line

Флагман семейства моделей Ceed имеет высочайший уровень оснащения. Для версии GT Line он включает:

6 подушек безопасности

системы ABS и VSM

ассистенты экстренного торможения (BAS) и старта на подъеме (НАС)

бесключевой доступ smartkey и запуск/остановка двигателя кнопкой

электрический стояночный тормоз (ЕРВ)

датчик света и система контроля давления в шинах TPMS

полностью светодиодные фары и задние фонари

боковые зеркала с электроприводом

Пакет «Теплые опции», включающий подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателей, а также электрообогрев всей площади лобового стекла и дополнительный электрический отопитель салона.

Сиденья с эксклюзивной комбинацией текстиля и экокожи.

На Pro Ceed устанавливается мультифункциональное спортивное (с усеченной формой обода) рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету. В распоряжении пассажиров второго ряда – центральный подлокотник с подстаканниками. Дополнительный уют в салоне создает тонировка стекол задних дверей и задней части салона.

В этой версии Pro Ceed предусмотрено оснащение круиз-контролем, датчиком дождя, камерой заднего вида и задними датчиками парковки. Дополнительный комфорт создают раздельный климат-контроль и система предотвращения запотевания лобового стекла. Интерьер имеет фирменную отделку GT Line. Мультимедийная система имеет сенсорный экран 7”, модуль Bluetooth, поддерживает Apple Car Play и Android Auto.

Автомобили Pro Ceed GT Line комплектуются легкосплавными дисками размерности 17” с шинами Michelin Primacy 3225/45 R17.

Цена Pro Ceed GT Line составит 1 519 900 рублей. Доплата за цвет «металлик» – 10 000 рублей.

KIA Pro Ceed GT

Внешне наиболее мощная версия нового Pro Ceed отличается 18-дюймовыми дисками оригинального дизайна со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4225/40 R18 (вместо запасного колеса предлагается ремонтный комплект). Вместо противотуманных фар в переднем бампере размещены хромированные вертикальные перегородки, перекликающиеся с аналогичным решением на первом в истории KIA автомобилем «гран-туризмо» -Stinger. В крыше установлен люк с электроприводом.

Pro Ceed GT имеет оригинальные спортивные кресла с комбинированной отделкой из натуральной кожи и замши, создающую еще более яркое ощущение спортивности и динамики.Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой положения и поясничного подпора с функцией памяти настроек. Приборная панель Super vision выполнена на основе цветной TFT-матрицы с диагональю 4,2”.

Для сидений второго ряда предусмотрена система складывания в пропорции 40/20/40, дающая больше возможностей трансформации салона. В багажнике имеется сетка и напольная система направляющих для фиксации багажа.Дверь багажного отсека оснащена электроприводом с интеллектуальной системой открывания.

Значительно расширен список систем безопасности. Pro Ceed GT оснащается передними парковочными датчиками, системой контроля слепых зон (BSD) и ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCCW).Также в этой версии предусмотрено наличие наиболее современных систем помощи водителю из комплекса высокотехнологичных решений DRIVEWISE. В их число входят система удержания в полосе LFA (соответствующая 2 уровню систем автопилотирования), интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC), ассистент управления дальним светом (HBA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), система распознавания дорожных знаков (SLIF), автоматическая система экстренного торможения (FCA) и система распознавания усталости водителя (DAW).

Ряд дополнительных современных решений предлагается и для повышения комфорта водителя и пассажиров. Pro Ceed GT оснащается модулем беспроводной зарядки мобильного телефона. Устанавливается навигационная система с дисплеем 8”, поддержкой AndroidAuto и AppleCarPlay и возможностью получения информации о дорожной обстановке в режиме реального времени. Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками, использующая технологию обработки цифрового сигнала ClariFi, обеспечивает качество, которое оценят самые требовательные ценители автомобильного звука.

KIA Pro Ceed GT будет предлагаться клиентам по цене 1 999 900 рублей.

На Pro Ceed распространяется традиционная для KIA в России длительная гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.

Более подробную информацию о KIA Pro Ceed и всей российской модельной линейке KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.