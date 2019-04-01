Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами

ГИБДД планируют наделить полномочиями по контролю за автошколами

ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами. Сейчас образовательные фирмы, стремясь сэкономить, зачастую переводят обучение в онлайн, а вождению учат на необорудованных площадках. Прекратить такую практику ГИБДД не может из-за пробелов в законодательстве, даже обладая информацией о нарушениях. Теперь ведомство планируется указом президента наделить новыми полномочиями. Инициативу поддержали сами автошколы, а также Минпросвещения и Рособрнадзор. Против документа может выступить Минэкономики.

Госавтоинспекция разместила на regulation.gov.ru новую редакцию указа президента №711 1998 года, которым установлены полномочия ГИБДД. Согласно поправкам, ведомство получит право проверять, как автошколы соблюдают требования «к учебно-материальной базе». Порядок контроля установят приказом МВД, он должен быть разработан в мае, следует из поручения вице-премьера Максима Акимова.



Автошколы, напомним, находятся под контролем Рособрнадзора, ведомство выдает им лицензии. Лицензия, в свою очередь, недействительна без заключения ГИБДД: с 2014 года инспекторы проверяют у автошкол программы обучения и учебно-материальную базу (наличие классов, учебной площадки не менее 0,24 га и т. д.). Такая проверка, как правило, проводится один раз, если заключение бессрочное. С 7 апреля срок действия заключений ограничат пятью годами, а значит, и проверки будут проводиться как минимум раз в пять лет (“Ъ” сообщал об этом 29 апреля). Каких-либо дополнительных внеплановых проверок (например, по жалобам) между выдачей старого и нового заключения нет.

«”Серые” автошколы имеют полный комплект оборудования лишь на этапе обследования,— рассказали в ГИБДД России.— В дальнейшем, имея действующие заключения, такие автошколы не заинтересованы в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии».

Фирмы делают все, чтобы сократить «финансовые издержки», поясняют в Госавтоинспекции. Например, разрывают договор об аренде земли под площадку и обучают во дворах или на площадках меньшего размера. Автошколы увольняют педагогов (переводя обучение в онлайн-режим), сокращают парк учебных машин, а учебные классы переводят в подвалы. Кандидат в водители, который учится в такой школе, не получает «качественных знаний и навыков», говорят в ГИБДД, и это может оказать «негативное влияние на безопасность как самого выпускника, так и других участников движения». Напомним, по данным ГИБДД, в 2018 году «теорию» с первого раза сдали 41%, «площадку» — 42%, «город» — 31%. Число экзаменов, которые ежегодно принимают инспекторы, не меняется (в пределах 7,5–7,8 млн), а число граждан, получивших по итогам права, падает (с 1,87 млн до 1,35 млн человек в 2015–2018 годах).

В СССР ГАИ ежегодно проверяла автошколы для выявления «причин, отрицательно влияющих на качество подготовки». ГИБДД России проводила регулярные проверки до 2010 года, но затем потеряла это право, а с 2014 года стала выдавать лишь заключения. Сегодня за автошколами (их в России — 6,9 тыс.) должен следить Рособрнадзор, но эксперты давно говорят о том, что у ведомства на это не хватает ресурсов. В Рособрнадзоре и Минпросвещения предложения об изменениях поддержали.

«Постлицензионный контроль необходим,— говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— Сейчас контроль есть только на этапе получения заключения и при сдаче экзамена, но никто не знает, что происходит во время обучения». Эффект от нового вида контроля будет как для обучающихся, так и для добросовестных автошкол, считает госпожа Шутылева: «левым» автошколам, снижающим цены за счет сокращения программ, будет поставлен «серьезный заслон». «Эта мера давно назрела, она может помочь в борьбе за качество подготовки, оградив будущих водителей от низкокачественных услуг,— заявил “Ъ” глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.— С рынка уберут школы-убийцы, торгующие жизнями людей». При этом, говорит он, есть риск, что «нерадивые сотрудники (ГИБДД.— “Ъ”) могут использовать проверки в корыстных целях»: все процедуры нужно прописать «четко и ясно, чтобы не было соблазнов» и «чтобы все перегибы можно было обжаловать».

При работе с проектом указа президента ГИБДД может столкнуться с сопротивлением Минэкономики, предполагают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Ведомство неоднократно критиковало Госавтоинспекцию за документы, связанные с экзаменами на права. Новые полномочия ГИБДД совпадают с существующими полномочиями Рособрнадзора, получается дублирующий контроль. Такую позицию Минэкономики может изложить в ходе оценки регулирующего воздействия проекта указа.

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