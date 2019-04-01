Chery будет выпускать кроссоверы на «Автоторе»

Chery планирует выпускать три модели семейства Tiggo на заводе Калининграда

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на несколько моделей Chery. ОТТС получило калининградское ООО «Автотортехобслуживание», которое выступает в качестве завода-изготовителя. В списке «коммерческих наименований» значатся сразу 8 позиций, но портал «Китайские автомобили» объясняет, что все это различные интерпретации названия трех моделей семейства Tiggo – с индексами 4, 5 и 7. Таким образом, очевидно, что из пяти кроссоверов Chery, представленных в России, три будут локализованы. В то же время модели Tiggo 2 и Tiggo 3 по-прежнему будут ввозить из Китая.



Приложение к ОТТС с техническими характеристиками довольно запутанное. Оно раскрывает данные не по каждой модели, а по нескольким модификациям. Тем не менее, в нем указаны три двигателя. Это атмосферный 2-литровый агрегат SQRD4G20 мощностью 122 л.с., 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15B с отдачей в 147 л.с. и, видимо, его модификация SQRE4T15 – на 152 л.с.

Последний указан в списке силовых установок для базовой комплектации Chery Tiggo 7. В перечне трансмиссий значатся 5-ступенчатая «механика», роботизированный преселектив и бесступенчатый вариатор. Все машины будут оснащены только передним приводом.



В настоящее время представительство Chery не продает «живые» автомобили Tiggo 4 и Tiggo 7, а только принимает на них предварительные заказы, напоминает “АВТОСТАТ” И первые «семерки» придут к нам из Китая. А вот «четверки» стоит ждать уже калининградской сборки.

Источник.