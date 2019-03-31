Мечта на колесах: грузовик Kenworth комфортный дом на колесах

Мечта на колесах: грузовик Kenworth комфортный дом на колесах
Март 31 20:07 2019

Грузовик Kenworth для тех, кто любит комфорт в дороге

При беглом осмотре может показаться, что автомобиль создан на основе Mercedes-Benz или MAN, однако это не так – базисом послужил американский бескапотный Kenworth K370.

Грузовик Kenworth 5

Впрочем, компания GEV (Global Expedition Vehicles) готова возвести великого кочевника-путешественника на базе вышеупомянутых машин, а также на основе Freightliner и даже из славного Unimog. Длина кузова в зависимости от исходной модели будет варьироваться от 5,3 до 8,8 м.

Грузовик Kenworth 3

Грузовик Kenworth 2

Грузовик Kenworth

Patagonia – это брутальный экстерьер и весьма роскошный интерьер со всеми благами цивилизации, огромной кроватью и санузлом. Доступ в жилой модуль организован в том числе через кабину. В задней части предусмотрен огромный багажный отсек, способный вместить квадроцикл. Экспедиции в разные отдаленные уголки планеты на таком красавце наверняка пройдут сравнительно легко, вот только цена… Экземпляр на фотографиях стоит 465 тысяч долларов…

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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