Мечта на колесах: грузовик Kenworth комфортный дом на колесах

Грузовик Kenworth для тех, кто любит комфорт в дороге

При беглом осмотре может показаться, что автомобиль создан на основе Mercedes-Benz или MAN, однако это не так – базисом послужил американский бескапотный Kenworth K370.

Впрочем, компания GEV (Global Expedition Vehicles) готова возвести великого кочевника-путешественника на базе вышеупомянутых машин, а также на основе Freightliner и даже из славного Unimog. Длина кузова в зависимости от исходной модели будет варьироваться от 5,3 до 8,8 м.

Patagonia – это брутальный экстерьер и весьма роскошный интерьер со всеми благами цивилизации, огромной кроватью и санузлом. Доступ в жилой модуль организован в том числе через кабину. В задней части предусмотрен огромный багажный отсек, способный вместить квадроцикл. Экспедиции в разные отдаленные уголки планеты на таком красавце наверняка пройдут сравнительно легко, вот только цена… Экземпляр на фотографиях стоит 465 тысяч долларов…

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