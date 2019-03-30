В Москве заметили две машины «Яндекс.Такси» с одинаковыми номерами

Водители таксопарка «Яндекс.Такси» не получат заказы, пока не ликвидируют наршуения

Водители автомобилей не получат доступ к заказам. 28 марта в Москве прохожие заметили, что у двух машин «Яндекс.Такси» одинаковые номера. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Эм. @yandextaxi.

Это не ваши? А то раскрас вроде ваш.

(Видос взял с тг канала Московские новости) pic.twitter.com/yPWPcNabwI — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) March 28, 2019

В «Яндекс.Такси» TJ рассказали, что речь может идти о «грубейшем нарушении», поэтому компания заблокировала весь таксопарк, не уточнив его название. Также водители таксопарка не получат доступ к заказам «Яндекс.Такси» до тех пор, пока нарушения не будут ликвидированы.

Как сообщается на сайте компании, на автомобили «Яндекс.Такси» нанесены фирменные наклейки.

Водители автомобилей с наклейкой «Яндекс.Такси» получают статус «Водитель фирменного автомобиля» и «корону» в приложении «Яндекс.Таксометр», которая даёт наивысший приоритет при распределении заказов в системе.

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