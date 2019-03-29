Рестайлинговый вариант кроссовера Honda Pilot 2019 уже в России

Обновленный Honda Pilot добрался до России

До дилеров марки добрался рестайлинговый вариант большого кроссовера Honda Pilot 2019 модельного года. Напомним, внешность изменилась за счет нового переднего бампера, светодиодных противотуманных фонарей, которые теперь есть во всех комплектациях по умолчанию, увеличенного количества хромированных элементов декора и новых комплектов колесных дисков.

Одно из преимуществ Honda Pilot на фоне конкурентов – восьмиместный салон и возможность организации большой грузовой площадки: при складывании сидений второго и третьего ряда образуется ровный пол.

Pilot оснащен 249-сильным двигателем V6 объёмом 3.0 литра с системой деактивации части цилиндров при малых нагрузках.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 10.4 литра. Стоит отметить, что “шестерка” была адаптирована для России и может “питаться” бензином АИ-92. Во всех доступных комплектациях кроссовер оснащен системой полного привода, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой выбора режима работы ездовой электроники в зависимости от типа поверхности.

Цена базовой комплектации Lifestyle начинается от 3 214 900 рублей. За эти деньги Honda предложит кондиционер (климат-контроль ставят в комплектациях уровнем выше или доплату), кожаный салон, обогрев зеркал заднего вида и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев передних сидений, кресло водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой по четырем направлениям, датчик света, камеру заднего вида, десять подушек безопасности, аудиосистему с CD-проигрывателем (!) и сабвуфером, набор электронных помощников, включая систему стабилизации прицепа и ассистент движения на подъёме.

Купить Honda Pilot в комплектации уровнем выше – Executive – можно за 3 474 900 рублей, стоимость топового исполнения Premium составляет 3 724 900 рублей.

В конкуренты обновленному “японцу” можно записать Volkswagen Teramont (от 2 949 000 рублей), Chevrolet Traverse (от 2 990 000 рублей), Ford Explorer (от 2 899 000 рублей), Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей), а также только что поступивший в продажу Mazda CX-9.

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