Профилактическая операция “Такси” пройдёт в Якутии со 2 по 11 апреля

Масштабные проверки таксистов проведут в Якутии со 2 по 11 апреля

Первый этап профилактической операции «Такси» пройдет в Якутии со 2 по 11 апреля. В его рамках полицейские проведут масштабные проверки таксистов.

В прошлом году сотрудники полиции выявили 714 правонарушений, связанных с осуществлением перевозок без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ), а также без лицензии (часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ). Из всех нарушений 152 совершены иностранцами. Также за год возбуждено восемь уголовных дел за оказание услуг пассажирских перевозок, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

За два месяца этого года полицейские составили в отношении нелегальных перевозчиков 109 протоколов, в том числе 26 — в отношении иностранцев. Выявлено шесть фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По выявленным фактам полиция возбудила два уголовных дела в отношении лиц, оказывавших услуги по перевозке пассажиров без разрешающих документов.

ГИБДД Якутии напоминает, что сообщить о нарушениях в работе такси можно:

на официальный портал республики;

непосредственно в ГИБДД региона (телефон (411-2) 35-22-22);

в дежурную часть ДПС (телефоны 127 и (411-2) 47-35-69);

в министерство транспорта и дорожного хозяйства республики (телефон (411-2) 39-83-00, после сигнала — добавочный 63407).

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